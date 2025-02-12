7年女友「單方面分手」報案車被偷　男被警攔下才知失戀還被法辦

▲陳男近日騎著失竊的車輛上路而被警方攔下，他這才知道自己已遭分手，還得遭移送法辦。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市24歲陳姓男子與29歲裴姓女友交往7年，交往期間以女友的機車代步，但2人近日爆發口角，裴女下定決心分手，還到警局報案，稱自己的機車遭竊。保安大隊員警巡邏時，發現陳男騎著「失竊車輛」，立刻將其攔下，陳男這才知道自己已經失戀，還得因此遭法辦，全案依法調查中。

新北保安大隊第二中隊員警6日晚間7時許駕駛警車巡邏，行經三重區三和路與重新路口時，發現經過警車前的普重機車為失竊車輛，當下驚覺有異，立刻上前攔車。

陳男被攔下時一頭霧水，對警方稱機車被報案遭侵占一事更是無法理解，頻頻解釋機車是女友所有，但兩人1月中時發生爭吵，陳男認為只是吵架，面對裴女催討機車都不以為意，原以為2人會和好如初，所以遲遲未還車。

不過，裴女已下定決心要分開，不僅搬離共同住處，還因多次要求還車未果，在1月24日直接到派出所提告侵占，陳男則是直到被警方攔下才驚覺已經失戀，訊後被依侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保安大隊呼籲，對於侵佔他人汽機車、或竊取他人汽機車或號牌在路上行駛者，切勿心存僥倖，挑戰新北市政府警察局維護治安、保護民眾財產的決心；向他人借用物品，務必於約定時間內歸還，千萬不要因為貪小便宜或貪圖一時方便而誤觸法網，最終得不償失。

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