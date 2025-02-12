回憶殺！藍寶石歌廳集「百座金獎卡司」含金量高　孝親粉手刀搶票

▲2025藍寶石大歌廳演唱會門票已於ibon售票系統開賣，今年卡司含金量超高。（圖／高流提供）

記者許宥孺／高雄報導

「藍寶石大歌廳2025真愛秀演唱會」將於5月10、11日母親節檔期舉辦，由多才藝人澎恰恰與陳亞蘭，率領林淑容、潘越雲、曹雅雯及蕭煌奇等13位實力派藝人共同演出。今年卡司陣容共入圍或獲得金曲、金鐘、金馬等指標性獎項超過100項次，可謂含「金」量超高，由於2場門票已經開賣，熱區僅餘少數票券，孝親粉絲趕緊購票，跟長輩們預約母親節看演唱會。

藍寶石演唱會每年都會邀請觀眾們熟悉與喜愛的藝人登台，展現藍寶石大歌廳最具特色的說學逗唱綜藝感，卡司的選擇著重能唱、能說也能演，在舞台上演出並與主持人互動，帶給觀眾滿滿的感動與歡笑。

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▲2025藍寶石大歌廳由多才藝人澎恰恰主持（左起），曾在藍寶石登台藝人王彩樺、陽帆將擔任演出嘉賓。（圖／高流提供）

今年連續第4年舉辦，高流費盡心思邀請澎恰恰與陳亞蘭搭檔擔任主持，另外13位藝人更是不同世代實力派藝人的代表，總計今年卡司金曲獎得獎14座、入圍43項次，金鐘獎得獎12座、入圍30項次，連金馬獎都拿到1座、入圍2項次，還有金鼎、金嗓、金音和金狼等獎項，也都有得獎與入圍紀錄，維持歷年高含「金」量的特色。

澎恰恰與陳亞蘭曾獲9座金鐘獎、入圍更多達14次，陳亞蘭更曾與綜藝天王豬哥亮合作主持電視綜藝節目，還入圍當年金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎項，澎恰恰則拿過金鐘獎最佳綜藝、文教及歌唱等不同類型節目主持人獎，也曾以詞曲創作入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎。對首次入主藍寶石與老搭檔陳亞蘭合作，澎恰恰展現自信說：「主持默契絕對沒問題！希望能帶來精彩表演，到時候有歌有舞有劇，希望亞蘭姐能在劇的方面能多多發揮幫忙。」

▲陳亞蘭曾與綜藝天王豬哥亮合作主持電視綜藝節目，並入圍當年金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎項。（圖／高流提供）

除了主持陣容堅強，本屆藍寶石藝人中，首次參與演出的歌手蕭煌奇也曾拿下7座金曲獎，另入圍12項次，多次獲最佳台語男歌手獎，也曾入圍國語男歌手獎；同樣首次參與演出的蘇明淵，則是拿過2次最佳台語男歌手獎。此外曹雅雯則是拿過4座金曲獎，入圍9次，包括最佳台語女歌手、台語專輯等獎項，加上林淑容、鄭進一、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、龍千玉、林俊逸及向蕙玲等卡司，也曾多次入圍或拿下金曲、金鐘肯定。

▲蕭煌奇曾拿下7座金曲獎，多次獲最佳台語男歌手獎，也曾入圍國語男歌手獎。（圖／高流提供）

以歌手身分出道的陽帆，曾以主持人身分3次入圍金鐘獎綜藝節目獎，今年獲邀擔任藍寶演唱會石演出嘉賓，對能回歸歌手身分參與演出感到很開心。他也提到，「藍寶石最後一檔，就是我跟瓜哥一起做的，就是一個回憶殺，這次能累積過往呈現新的 ，非常期待。」

高流提醒，去年藍寶石演唱會2場次門票購票踴躍，售票後期還加開區域滿足歌迷，開演前就已完售，今年門票上個月已開始在ibon售票系統啟售，根據往年經驗，高價熱區票券都會提早被歌迷搶購一空，歌迷朋友要把握時間趕緊購票，提前預約長輩共度溫馨與溫暖的母親節。