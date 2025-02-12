高雄48.7萬戶大停水55hrs引民怨　陳其邁道歉：縮小範圍、時間

▲高雄2/21原定有48.7萬戶面臨停水55小時，不少市民直呼太離譜 。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄48.7萬戶原先要在21日晚間起大停水55小時，由於停水時間過久，引來民眾抱怨不方便，高雄市經發局昨晚緊急宣布，已協調部分用戶免停水或大幅提前復水。對此，高雄市長陳其邁今日也致歉表示，市府已跟經濟部、台水公司協調盡量縮小停水範圍、時間，但對於造成民眾不便很抱歉。

台水公司高雄竹寮站前因管線操作異常，將辦理管線更換工程，原先預計21日晚間11點起停水55小時，屆時將有48.7萬戶受影響。不過，消息一出，引起民眾不滿，認為停太久很不便民。經發局11日晚間表示，經過協調，有超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水。

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陳其邁今日出席活動受訪表示，一天若沒水可用，民眾會很痛苦，如果還要停水55小時會更吃力，因此市府單位跟經濟部、台水公司協調，盡量把停水範圍縮小、時間縮短，不要造成民眾不便。

陳其邁提到，希望下次如果管線要維護、維修，應該要有年度計畫，讓大家早點知道何時要修、何時會停水，這樣也比較好做準備。另外，他也向市民致歉表示，停水是為了要維修以利安全供水，但造成民眾不方便還是很抱歉。

▲高雄2/21將大範圍大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

水公司指出，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水；另為降低停水影響，也將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗。

由於這次原先預計停水時間為21日晚間11點至24日上午6點，影響供水時間總計55小時，有15個行政區受影響，共計48.7萬戶受影響。居民紛紛抱怨：「假日有一堆衣服要洗，停水55小時⋯到底有沒有搞錯！」、「每個月都要來一次（太頻繁了吧！）」、「是要人民不用洗澡嗎？還真是擾民阿」、「常常停煩不煩」。

為了讓民眾生活影響到最低，經發局表示，經過與台水公司協調，已停水範圍、時間有大幅所減，大寮區原本停水55小時，經過檢討後，改為「降壓縮小停水範圍」。

鳳山區7里（文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，改為停水13小時，較原訂時間提前42小時復水。楠梓區全區原訂停水55小時，改為停水52小時，較原訂時間提前3小時復水。

經發局表示，有超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水，水利工程的更新是為了提供市民更安全、穩定的供水，感謝市民朋友的體諒與支持。未來，市府與水公司對於涉及大規模停水的水利工程，將更加審慎規劃完整配套措施，減少對市民朋友的影響。

經發局指出，停水期間相關配套措施也持續加強中，包含民生用水已規劃加水站96處、調度共26輛水車，將持續整合相關資源，整合民政系統加速宣導以及水車調度量能，並持續提醒民眾提前儲水，將影響降至最低；工業用水部分，已通知受影響園區業者進行儲水作業，並規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水。園區服務中心也正進行儲水作業可供廠商使用。

▼高雄2/21大停水，台水公司規劃96處加水站。（圖／記者許宥孺翻攝）