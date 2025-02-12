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碎屍魔親弟照片曝光！通緝逃亡2年「生死不明」　警全面追緝

▲▼高雄碎屍魔張介宗、通緝犯弟弟張文宗。（組圖／吳世龍攝、記者吳奕靖翻攝）

▲高雄碎屍魔張介宗、通緝犯弟弟張文宗（右）。（組圖／吳世龍攝、記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄碎屍案衍生案外案！「卡神」楊蕙如在臉書發文表示「張介宗還有一個弟弟，目前懷疑失聯」，影射張弟也遭殺害。對此，高雄市警方表示弟弟張文宗已經被通緝，的確是行蹤不明，但根據研判應該是「沒有遭到毒手」，高雄警方下達了「全面追緝令」，儘速抓人歸案，釐清他究竟是生是死。

涉嫌殺害3婦人的嫌犯張介宗有3個兄弟，他排行老三，老大已經病故，老二狀況無虞，弟弟張文宗被「卡神」楊蕙如在臉書發說明已經失聯，擔心人身安全！但其實張文宗是在2023年因為毒品案件被判刑17年，原本應該到案服刑的日期，卻遲遲不見人影，因而淪為通緝犯。

▲▼高雄碎屍魔張介宗的弟弟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄碎屍魔張介宗的弟弟，因毒品案被判17年，被發布通緝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過這次因為哥哥的關係，從通緝對象升級成了「積極查緝對象」，現在高雄市警方也發動「必抓令」，一是要抓他歸案，另外也要確定他的生死。而有人質疑弟弟失聯有沒有可能遭到殺害？關於這個部分，據知情人士透露可能性不高，因為完全沒有動機，知情人士表示張文宗吸毒逃亡，身上的錢財並不會太多，可能還很缺錢，張介宗沒有殺害弟弟的動機，另一方面，張介宗會殺掉大嫂，是因為大嫂要收回房子，所以跟弟弟之間的「仇恨值」應該不到需要殺害的程度，所以知情人士認為弟弟應該還在逃亡，雖然失聯但應未遭張介宗毒手。

可是這樣的說法，還是得要有證據！只有抓到張文宗才能證實他是安全，面對高介宗「堅不吐實」，高雄市警方除了打撈、鷹眼小組調帶、鑒識小組採證多方面加強科學跡證來鞏固犯罪事實之外，同時還要逐一釐清張介宗周邊交友情況，會不會有其他人受害之外。現在又得多一個工作，全力發動找尋張文宗的下落，儘速將他逮捕歸案。

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