　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

▲▼ 第十二屆內科千人捐血活動-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安、國民黨立委李彥秀出席第十二屆內科千人捐血活動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜緊咬國民黨立委李彥秀美國房產爭議，兩人今（12日）同台出席內科千人捐血活動零互動，高則稱有「眼神交流」。市長蔣萬安到場後，特別感謝李彥秀為內湖地區交通問題的協助，被問到要不要幫委員補血一下？蔣笑說，「一直非常願意」。

今活動高嘉瑜、李彥秀一前一後到場，李等先到場的高受訪結束後，才與在地議員游淑慧一同現身，兩人換上活動的衣服後便在會場門口等待蔣萬安。

蔣萬安到場後說，李彥秀委員長期在內湖南港深耕，長期支持捐血活動；另外，大家關心內科交通，也謝謝彥秀委員在中央長期協助，包括民生汐止線，綜合規劃修正案目前已送到中央審查，未來彥秀委員協助加速核定後，就可以來建構北北基桃的交通生活圈，同時也減緩內科交通問題。

蔣萬安提到，今天來參加千人捐血活動，年後有血荒、血庫庫存量不夠，希望大家挽起袖子踴躍捐血，提供給需要的民眾。記者追問，要不要幫委員補血一下？蔣說，「一直非常願意」，所以今天特別來內科捐血，很高興彥秀委員、淑慧議員對地方很多幫助。

至於前立委高嘉瑜猛追李彥秀持有美國社會安全碼、等同綠卡的議題，蔣萬安說，「當然不是，我想這個部分，我們很希望大家回歸理性討論，彥秀委員也都做很清楚的說明」。

▲▼ 第十二屆內科千人捐血活動-合照。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊
快訊／每人普發1萬元？　財部：依法要優先減債
李宗瑞又得獎！　「讓家人看見改變與自省」
快訊／鹿港3人一氧化碳中毒！男口吐白沫昏迷　2歲女童送醫
快訊／陳怡君疑涉貪　檢帶回10人調查
快訊／檢調搜索帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白
刮中2000萬霸氣「留言送1千」！　律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

讚賴韓五院會商態度正確　游盈隆點僵局主因：必須十萬火急去收拾

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

批民進黨煽動社會對立搞罷免　國民黨示警：全台將燒超過12億

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

選罷法適用舊法不利「大罷免潮」？　張智倫：藍委都準備好了

罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

讚賴韓五院會商態度正確　游盈隆點僵局主因：必須十萬火急去收拾

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

批民進黨煽動社會對立搞罷免　國民黨示警：全台將燒超過12億

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

選罷法適用舊法不利「大罷免潮」？　張智倫：藍委都準備好了

罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

夫妻Telegram「彩虹符號」販毒　警扮買家超商逮人抄出10包

獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職！網勸先做1事

政治熱門新聞

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職

卸任後首次接陳其邁電話！蔡英文曝原因

分析／大罷免不該是賴清德首選　他已明示「僵局解方」等藍營上車

控陸製啤酒用我國國旗　綠委質疑誤導

鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

川普上任後首次！　國防部證實：2美軍艦由北向南駛經台海

藍白亂刪預算竟還要求不提覆議案　北市議員批荒唐

鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

立法院否決選罷法覆議案　議員憂：台灣民主大走回頭路

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　藍打臉了

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

更多熱門

相關新聞

選罷法適用舊法恐不利罷免潮？　張智倫：準備好了

選罷法適用舊法恐不利罷免潮？　張智倫：準備好了

全台罷免活動遍地烽火，關於選罷法修法後的新法未上路，是否將對藍委不利，國民黨立委張智倫今（12日）受訪強調，每位委員都準備好，不管是舊法新法，每位立委嚴陣以待，尊重民團收連署法，不管是新法舊法，大家追求的都是公平正義，針對不適任的立委或造謠抹黑的立委，人民要收連署，不會因為新法舊法受到影響。

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

韓建議別提總預算覆議　王鴻薇：政院不稀罕

韓建議別提總預算覆議　王鴻薇：政院不稀罕

黃國昌點名吳思瑤、鍾佳濱非罷不可

黃國昌點名吳思瑤、鍾佳濱非罷不可

關鍵字：

李彥秀高嘉瑜國民黨民進黨蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面