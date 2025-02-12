罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

▲台北市長蔣萬安、國民黨立委李彥秀出席第十二屆內科千人捐血活動。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜緊咬國民黨立委李彥秀美國房產爭議，兩人今（12日）同台出席內科千人捐血活動零互動，高則稱有「眼神交流」。市長蔣萬安到場後，特別感謝李彥秀為內湖地區交通問題的協助，被問到要不要幫委員補血一下？蔣笑說，「一直非常願意」。

今活動高嘉瑜、李彥秀一前一後到場，李等先到場的高受訪結束後，才與在地議員游淑慧一同現身，兩人換上活動的衣服後便在會場門口等待蔣萬安。

蔣萬安到場後說，李彥秀委員長期在內湖南港深耕，長期支持捐血活動；另外，大家關心內科交通，也謝謝彥秀委員在中央長期協助，包括民生汐止線，綜合規劃修正案目前已送到中央審查，未來彥秀委員協助加速核定後，就可以來建構北北基桃的交通生活圈，同時也減緩內科交通問題。

蔣萬安提到，今天來參加千人捐血活動，年後有血荒、血庫庫存量不夠，希望大家挽起袖子踴躍捐血，提供給需要的民眾。記者追問，要不要幫委員補血一下？蔣說，「一直非常願意」，所以今天特別來內科捐血，很高興彥秀委員、淑慧議員對地方很多幫助。

至於前立委高嘉瑜猛追李彥秀持有美國社會安全碼、等同綠卡的議題，蔣萬安說，「當然不是，我想這個部分，我們很希望大家回歸理性討論，彥秀委員也都做很清楚的說明」。