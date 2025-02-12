選罷法適用舊法不利「大罷免潮」？　張智倫：藍委都準備好了

▲國民黨立委張智倫強調，面對大罷免，藍委都已嚴陣以待。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台罷免活動遍地烽火，關於選罷法修法後的新法未上路，是否將對藍委不利，國民黨立委張智倫今（12日）受訪強調，每位委員都準備好，不管是舊法新法，每位立委嚴陣以待，尊重民團收連署書，不管是新法舊法，大家追求的都是公平正義。

立法院昨日以51：60的票數封殺選罷法覆議案，民進黨台北市議員顏若芳對此表示，國民黨大玩兩面手法，遲早會被全民看清，最終只會成為罷免藍營立委的助力之一。國民黨立院黨團書記長王鴻薇對此痛批，民進黨最沒資格講這種話，因為這場惡罷就是民進黨挑起，雙標又說一套做一套。

王鴻薇直言，反惡罷是什麼人都可以講，但民進黨是最沒有資格講的，因為這場全面性惡罷是由民進黨挑起。顏若芳去看看民進黨中常會裡，賴清德總統還要讓大家看「威廉神預言」的影片，發現影片根本是中央廚房基本教材、罷免團體主旋律等，都是賴清德的說法。這場大惡罷行動不折不扣是由民進黨發起，說要反惡罷才是雙標，說一套做一套。

另，對於民進黨台南立委林俊憲呼籲若針對他的罷免進入第二階段，民進黨中央應支援，王鴻薇諷刺，「林俊憲不用假了啦！」民進黨早已全力投入罷免，民進黨團總召柯建銘不是已經要全黨同志都要動起來？所有民代服務處提供收連署書。她酸，林俊憲只是在蹭聲量，想要選台南市長卻從未聽過林對台南市的建設願景，天天蹭聲量。選台南市長，格局太低。