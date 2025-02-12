藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

▲民進黨團回應藍營喊「普發1萬元」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團今（12日）舉行記者會呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。民進黨團回應，事實查核中心早就針對網傳政府超徵五千多億訊息打假，這還包含地方政府稅收，相關金額還要經過決算也有法定用途，包含，健康福利捐、長照基金、住宅基金等，過去普發六千是疫情後百工百業振興，而不是有餘裕都拿來發，動輒普發現金說拚民生，這只是廉價討好跟民粹而已。

吳思瑤表示，事實查核中心早就針對網傳政府超徵5千多億、給地方後還剩很多錢的訊息事實查核，國民黨記者會講的每件事情，都可以先看事實查核中心打假，把稅收超出預期、全民拼經濟的正向成果，說成是中央超收很多錢，這是錯的，這個數字還包含地方政府。

吳思瑤指出，國民黨說超收的錢被政府放口袋，也是錯的，這都必須經過決算，有很多指定用途，包含舉債、還債，都要到決算才有最終結果，不能夠把試算列為結論，說是政府賸餘，完全錯誤。

吳思瑤直言，事實查核中心大大的叉，給國民黨立委好好看看，每天胡扯瞎扯，國民黨說113年全國稅收增加5283億，這是全國稅收增加數，除了中央也包含地方政府，中央是3757億，各地方政府有802億，724億是法規要求指定用途，若有稅收增加必須用於健康福利捐、撥入金融業務特別準備金、長照基金、住宅基金，都有法規範。

吳思瑤指出，王鴻薇說中央留了5283億，這包含地方政府稅收超出預期的802億、中央3757億、指定用途724億，稅收超出預期來自全民拼經濟有成，經濟發展紅利全民共享，政府執政有方、百工百業努力，稅收超出預期，增加的稅收比預估還多，但稅收超出預期不是完全預算賸餘，必須用做政府建設跟其他支應。

對於相關預算，吳思瑤強調，113年度中央原本要舉債投入建設的1571億，就可以不舉債，用這些稅收超增的錢投入原本要舉債的部分，直接挹注在總預算裏頭，第二、也要拿去還債，113年度中央政府多還208億，第三、指定用途、健康福利捐、長照基金、住宅基金等等，真正剩下的長年都是100多億左右。

吳思瑤直言，相關金額還要經過決算，國民黨今天拿出的金額都未經過決算，拿不精確數字帶風向，創造中央多扣很多錢的假印象，數字上就不是國民黨說的那樣，稅收超徵後，建設、還債、支應法定用途後，經過決算確實會有累進賸餘，這必須經過立法院決算同意，才能合理使用。

吳思瑤強調，前一年累積賸餘經過決算還能拿到新年度建設，給全民共享，114年度中央政府總預算，國民黨一直說三兆多，那是拼經濟有成，增加的錢幫軍公教加薪212億、做健保財務、國民健康社會福利支出413億、2到4歲幼兒照顧、學校電價差額補貼、教科文支出516億、住宅基金、節能家電、人行安全等1109億、強化國防410億等等。

至於過去普發六千，吳思瑤指出，那是中華民國史上首次、也是民進黨做到的，當時是疫情後百工百業振興，審酌社會情勢普發現金六千，刺激內需跟消費市場，帶動整體經濟發展，現在國民黨食髓知味，怕很多違憲亂政行為被民意制裁，卻不顧國家財政，簡化、討好的普發現金，還喊價到每人一萬，太過民粹。

吳思瑤直言，政府稅收超過預期，感謝各行各業拚經濟，稅收應該全民共享，拿來建設國家、擴大照護，用在社福、經濟、教科文相關投資，而不是有餘裕都拿來發，那國民黨乾脆說三兆多都拿來普發，他們的思維就是如此簡化，就財政專業、經濟發展所需大家理性對話，「動輒普發現金說拚民生，這只是廉價討好跟民粹而已」。