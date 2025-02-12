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美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

2025.01.17 12:49 在女方家共度一夜後，陳鴻震（左）與高女（右）隔天中午一起出門吃火鍋。

▲2025.01.17 12:49 在女方家共度一夜後，陳鴻震（左）與高女（右）隔天中午一起出門吃火鍋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，與高女互動親密的徐宏民與陳鴻震有許多共通點，除了都是國立大學教授，在學術界的地位崇高，外型也顯得斯文有品味，並都擁有愛妻、愛家的好男人形象。

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其中，陳鴻震是生技領域專家，前年才接任成大副校長，在此之前曾擔任科技部司長，衛福部、教育部諮詢委員，也曾在陽明大學、中興大學任教，被視為親綠學者，經常帶著妻子遊山玩水、參加友人聚會，最近一次是今年過年前，與妻子到台北陽明山吃飯，友人還將合照PO上臉書，夫妻看似感情和睦。

春節前，陳鴻震友人PO出眾人出遊照，陳氏夫妻看來感情和睦。（翻攝臉書）

▲春節前，陳鴻震友人PO出眾人出遊照，陳氏夫妻看來感情和睦。

至於徐宏民則是電機博士，2016年還獲輝達執行長黃仁勳欽點成立AI人工智慧實驗室，擔任計畫主持人，並曾任鴻海子公司富智捷技術長兼副總經理，專攻自駕車、機器人領域，上個月才剛卸任，對外雖鮮少談及家庭生活，但徐妻常在臉書公開曬恩愛，除夕還發文PO照，秀出丈夫下廚準備年夜飯，說自己是「全台灣最幸福的女人」，對比徐跟高女幽會的畫面，顯得格外諷刺。

徐宏民妻子除夕發文稱讚丈夫下廚，自稱「全台灣最幸福的女人」。（翻攝臉書）

▲徐宏民妻子除夕發文稱讚丈夫下廚，自稱「全台灣最幸福的女人」。

陳鴻震與徐宏民雖維持顧家愛妻的好男人形象，私底下卻與高女發生不倫戀，背叛了婚姻，雖然感情事旁人無從置喙，但身為國立大學教授、領國家薪水、身負教育重任，理應自律並愛惜羽毛，2人卻克制不了情慾，讓自己身陷桃色風暴，還尷尬地偷吃同一名小三，意外「撞三」，實在有違師道。

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