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迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

▲迎2025台灣燈會高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

▲高鐵桃園站末班車資訊。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會2月12日起，將在高鐵桃園站外熱鬧開燈！台灣高鐵桃園站11日表示，自2/12至2/23日燈會期間加開95班次列車（南下47班、北上48班），在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日（週一至週四）約20分鐘內、假日（週五至週日）每15分鐘內，南下及北上各有一班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，以快速疏運人潮。

此外，高鐵桃園站也將在燈會期間進行進/出站動線管制，平日自傍晚19:00起、假日自下午17:00起，希望確保所有旅客都能順利乘車，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車，以加強服務旅客。敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓，開心賞燈會、讓行程更順暢。

▲迎2025台灣燈會高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

台灣高鐵特別呼籲賞燈旅客出發時同步購妥回程車票，避免在車站等候過久，搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自桃園站出發的自由座車票，並持購票手機直接感應QR code進站搭車；或利用已開啟自動儲值功能之悠遊卡/一卡通聯名信用卡，直接感應進站搭乘自由座，節省寶貴時間；此外，燈會期間主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來桃園站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

燈會期間將有大量旅客同時進出高鐵桃園站，台灣高鐵公司特別呼籲旅客發揮公德心，相互禮讓並注意自身安全，避免因人潮過多發生推擠；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全；列車抵達時請先下後上，並保持車門玄關處下車動線順暢。

此外，因列車空間有限，乘車時，大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，請勿以行李或物品佔用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。
敬請旅客參考燈會期間旅客乘車須知網頁獲取完整資訊，燈會期間旅客前往高鐵桃園站之交通調整措施，重點如下：
◎搭乘高鐵快捷公車及其他市區公車：燈會期間均維持正常運作。
◎轉乘機場捷運：旅客請由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車。
◎搭乘計程車：2/3~2/25期間改由7號出口外計程車乘車區上車。
◎停車場：暫停使用P1及P2停車場（2/24以前），請多加利用P3立體停車場（30分鐘內免費）。
◎臨停載客區：交通管制期間，請旅客多加利用青峰路一段備有臨停接送區。原車站8號出口之臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。

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