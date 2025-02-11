男子侵入民宅被屋主撞見報警查獲　觸犯無故侵入他人住宅罪

▲台南市警二分局長樂所據報中西區和平街的住宅，遭人無故侵入，員警據報火速到場，會同報案人進入屋內，果真查獲一男子無故侵入民宅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局長樂所於10日凌晨0時許據報，中西區和平街的住宅，有一名男子無故侵入，員警據報火速到場，會同報案人進入屋內，發現竟有一名男子坐於屋內，門窗並無遭破壞的痕跡，無任何物品遭竊。

台南市警二分局長樂派出所所長施明昌指出，該男子沒取得住戶同意，隨意進入住宅內已明顯觸法，就算大門沒有關閉，進出還是必須取得同意。刑法第306條規定，擅自侵入屬於他人的空間，若屋主提告，可能觸犯刑法306條無故侵入他人住宅罪嫌。

受害人也在網路社PO文述說整個報案經歷，網友表示係從北部出差回來已經深夜，請友人來載並吃完宵夜後，突然請友人載往到店裡，想看看店裏的植物們的情況，想澆澆水，但車子開到店門口，就看到店裡櫃檯處的燈亮著，還看到一個人，且對方發現網友即直接把燈關掉！所以馬上報警查處，果真發現屋內有一男子，對方係剛出獄的更生人，對方說天氣太冷了所以進來！

網友自嘲說，自己吃宵夜時，腦海中出現「和平溫室」，才隨口跟友人提議能否載其去溫室看看植物！結果，馬上抓到！警察還很驚訝問網友是不是有裝警報器，網友說：「真的沒有，就是想來澆花而已」。