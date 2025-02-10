台灣燈會踩街12日下午登場　國內外19個表演團體鬧元宵

▲2025台灣燈會在桃園登場。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」台灣燈會，踩街活動預計2月12日周三下午1點30分至3點30分在桃園高鐵站前暖身登場，交通部觀光署邀請日本、菲律賓及台灣總計19個表演團隊各顯神通鬧元宵。

2025台灣燈會開幕踩街活動國內外將有19個團隊參加，包括與台灣交流密切、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi 團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍。

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來自菲律賓著名的拉卡斯特拉納市的燈光舞蹈團，亦在該市市長MANGILIMUTAN親自領軍下，以南國爽朗的笑容爭取觀眾掌聲。同樣來自日本，千葉縣和太鼓隊帶來該縣吉祥物千葉君，身為地主及姊妹市的桃園也將派出ㄚ桃和園哥迎接，切磋賣萌功力。台灣統一企業的萌軍團-open 將家族全員出動，萌度爆表。

觀光署署長周永暉推薦，每次踩街出場就是手機記憶體殺手的少數民族特色團隊魅力金三角藝術團、國內知名的育達高中樂旗隊、稱霸全台的Monster 競技啦啦隊、國立體育大學的舞龍隊等地方優秀團隊，還有日本宮崎縣和菲律賓安吉利斯姊妹市的團隊、仙台雀舞等團隊。

觀光署表示，踩街活動是燈會重要的暖身活動，藉由踩街活動的進行，宣佈台灣燈會正式啟動，2025台灣燈會展出期間從2月12日至2月23日，僅有12天，歡迎國內外遊客體驗台灣元宵燈會的獨特氛圍。