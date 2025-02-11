輝達、超微AI產品助攻　自由港區貿易值破3兆元創歷史高峰

▲交通部航政司長韓振華說明自由港區貿易值創新高。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動六海一空自由港區智慧建設及招商，受惠全球數位經濟、AI、電子及半導體關聯產業需求暢旺，去(113)年自由港區貿易值突破3兆元，超越112年同期1.9兆元，大幅成長超過5成，再創歷史高峰，其中輝達、超微助攻不少，交通部預估今年還將成長攀高峰。

交通部航政司長韓振華說明，空運自由港區有33家業者，受惠全球人工智慧應用領域不斷擴增，對高階AI晶片及伺服器需求大幅提升，帶動桃園航空自由港區內的電子、半導體關聯產業貨品出口增加，113年貿易值高達2.4兆元，較去年1.3兆元大幅成長近8成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空運中有8成為高科技產品，包括電子、半導體、AI伺服器等，輝達和超微AMD貢獻不少，除高科技產品外，其他大多為電商物流商品。

韓振華表示，為持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，期打造AI晶片產業聚落，H棟廠房預計114年底完工，115年啟用後，可增加600個就業機會，並創造3000億元貿易值。另未來也將推動第二貿易港區，預計2030年完工。

海港自由港區方面，交通部指出，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，113年貿易值6356億元，較去年5991億元成長6%。

為完善智慧化物流基礎建設，高雄港第七貨櫃中心113年7月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，114年底將啟用台北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25萬到30萬輛，創造1270億元產值及增加600個就業機會。

韓振華強調，今年將持續運用智慧科技提升物流服務效能，包括規劃建設桃園機場貨運資訊整合平台，提供貨物追蹤；台北港物流倉儲區興建立體式智慧倉庫，引進冷鏈溫控與智能倉儲管理系統；海港門哨導入eTag輔助車牌辨識設施系統，提升進出效能；推動AI智慧港灣解決方案試驗，透過無人載具偵測港區設施等，吸引更多國際指標廠商進駐，朝全球運籌中心目標邁進。

至於川普相關關稅政策將帶來何影響，韓振華表示，預估將會對自由港區海空會有影響，但帶來的是正面或是負面影響將持續觀察，不見得是負面的，不過今年AI話題持續發燒，預期今年貿易值仍會呈現成長趨勢，明年桃園航空自由港區H棟廠房啟用，對貿易值增加也會有幫助。