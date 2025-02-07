養生館藏色情交易「秘密在淋浴間蓮蓬頭」　警破門逮14人

▲台南市警五分局行政組及和緯派出所組成查緝專案小組，查獲養生館服務生涉嫌進行半套性交易，帶回3名客人、10名女服務生，全案偵訊後依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局行政組及和緯派出所組成查緝專案小組，日前持台南地院核發之搜索票到轄區一間養生館查緝，現場查獲該養生館服務生涉嫌進行半套性交易，並查扣保險套4大袋、監視器主機、帳冊及營業所得現金18000元等相關證物，帶回3名客人、10名女服務生及責責人，全案偵訊後依法送辦。

市警五分局日前接獲民眾檢舉，轄區1家養生館疑似提供客人進行性交易服務，為避免打草驚蛇，轄區派出所多次派員至該養生館進行常態性臨檢，暗中蒐證後向台南地院聲請搜索票，並2月6日夜間至該處進行查緝，員警現場發現某包廂浴室內的淋浴間竟是一道暗門，經強制破門而入，果真發現暗門後別有洞天，連通隔壁數戶，還設有包廂，查獲現場3名客人、10名女服務生及35歲吳姓負責人，由員警全數帶回派出所內偵辦。

初步了解，10名女服務生台灣、大陸、越南籍都有，平均年約40歲，半套50分鐘1800元，3名客人、10名女服務生，全案依違反社會秩序維護法裁罰，另吳姓負責人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警局第五分局分局長洪宏榮表示，轄區內以養生會館名義卻實際從事不法性交易的業者，時常在店內裝設多支監視器並想方設法規避員警臨檢，甚至費盡心思加裝暗門躲避查緝，即便如此，仍難逃員警鍥而不捨地追查，終將面臨該有的刑罰制裁。