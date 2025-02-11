毛畯珅性侵幼兒太可惡！6男駕車撞托嬰中心還錄影　搞錯對象慘了

▲毛畯珅性侵幼童案引起社會公憤，已陸續有多位民眾找錯對象洩憤遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅涉嫌性侵、偷拍女童，引起社會公憤，新北市一群20歲左右的年輕人氣不過，半夜開車到台北市信義區衝撞托嬰中心，把鐵門和社區花圃都撞壞了，還自己錄影做紀錄，結果這群人根本找錯對象，經檢警循線逮人，台北地檢署11日依毀損等罪起訴林姓、馬姓、王姓、張姓男子等4人，另2人未成年移送少年法庭審理。

已停業的培諾米達幼兒園在2023年間爆發園長之子毛畯珅涉嫌性侵6名幼童，還偷拍影像，2024年經檢察官起訴，法院依毛男犯行超過200次，重判28年8月，案件引發各界關注，先前已有黃姓男子在網路上看了相關資料，懷疑另2間托嬰中心與培諾米達有關連，趁夜跑到2家無辜的托嬰中心大門上噴漆「性侵幼兒」、「垃圾幼兒園」等字樣，結果被依毀損、加重誹謗罪起訴。

而本件林姓、馬姓、王姓、張姓男子也是看了新聞報導，氣憤不已，一群人討論要在車子上綁著「天地不容 人神共憤 性侵幼兒 毛畯珅」的布條，去找毛畯珅原本任職的幼兒園算帳。7月21日凌晨3點多，跑到信義區松德路1間無辜的托嬰中心，由馬男以倒車的方式，衝撞托嬰中心鐵捲門3次，王、張則在一旁用手機錄影並回報給林男，但他們也找錯了洩憤對象。

警方獲報到場後，將開車的馬男移送台北地檢署偵辦，同夥也跟到北檢，協助辦理保釋金，結果逐一被檢警查獲。檢察官調查，這群人駕車的行為，導致托嬰中心外部鐵捲門、大門、洗手台，以及托嬰中心所在的社區花圃毀損而不勘使用，因此依恐嚇公眾、毀損等罪將4名成年犯提起公訴，另有2人未成年移送少年法庭審理。