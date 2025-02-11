遭質疑「通學環境不及格」　國土署預算遭刪盼地方首長協助

▲有立委質疑「通學環境不及格」，對此，國土署回應，預算遭刪盼地方首長協助。（資料照／記者林東良翻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委林月琴與靖娟基金會共同召開記者會，指台灣的通學環境「全數不及格」，要求內政部國土署正視並改善。對此，國土署回應，中央與地方今年預計合力推動建置行人友善區，但114年度「永續提升人行安全計畫」業務費遭立法院刪減約1000萬元，影響中央與地方推動人本交通溝通工作，籲請地方首長發揮影響力來降低預算刪除衝擊，繼續落實人本交通願景，共創安全的通學廊道。

國土署指出，配合行人交通安全設施條例施行，今年已邀集專家學者及關注兒童、交通安全、各類身心障礙等團體代表，共同參與行人交通安全設施推動計畫討論。中央與地方今年預計合力推動行人友善區之建置，提供行人動線連續之無障礙步行環境，讓區內道路除設置人行道外，得採取其他方式，具體落實人本交通環境。

國土署進一步指出，內政部已頒布第二版都市人本交通規劃設計手冊，並完成市區道路附屬工程設計規範修訂；另外，也有交通部法規標誌標線號誌設置規則，皆可作為地方道路規劃之參考與運用，提醒縣市政府應負起施政責任，強化內部各單位之橫向聯繫，並與在地居民、社團共同討論改善方案，方可有效執行障礙物排除、落實違規違停占用取締及停車管理等措施，中央亦會透過相關考評機制，督促地方重視人行環境及無障礙改善工作。

國土署說明，為增加社會參與，去年開始辦理全民參與街道改善平臺，透過民眾自主提案及票選，找出全臺需要改善的人行道。今年3月中旬將第2梯次開放提案，歡迎大眾及民間團體運用此平台踴躍提案，給予改善建議，一起為改善國內通行環境努力。國土署會繼續偕同交通部、地方政府辦理國內道路及人行安全改善等多項措施，透過全面性及系統性的盤點，加速建置人行安全串聯路網，讓全國闢建安全、無礙之公共通行環境的工作不間斷。

國土署強調，114年度「永續提升人行安全計畫」業務費遭立法院刪減約1000萬元，影響中央與地方推動人本交通溝通工作，為國人打造更安全又友善的通行空間，需要跨黨派支持與合作，籲請地方首長發揮影響力來降低預算刪除衝擊，繼續落實人本交通願景，共創安全的通學廊道。