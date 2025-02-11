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神棍脫光嫩妹衣物洗鴛鴦浴還強吻！誆治病、改運猥褻5女下場曝

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲嘉義神棍藉機猥褻多名女子，其中一名大三的嫩妹還被帶到摩鐵，脫光衣物共浴、擁抱親吻。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義縣某知名廟宇的乩童江松源，趁著女子到廟裡求問感情、改運等事情時，謊稱菩薩名義幫治病改運等等，以手撫摸女子下體、親吻，共5名女子因此被害。其中一名大學三年級的嫩妹，還被江男帶到摩鐵，脫光全身衣物後共浴、親吻。最高法院審理後，將他判處有期徒刑2年4月定讞。

江男所在的廟宇為嘉義縣文化資產、縣定古蹟，香火鼎盛；近年來更因為興建了全國最長的滾輪溜滑梯，成為中部著名親子遊樂景點。江男在該廟宇內擔任常務委員及乩童，駐留寺廟內接待信眾，只要是落單的女信徒，稍有姿色，就容易成為江男下手的目標。

判決指出，江男從2017年起開始犯案，他利用女信徒們到廟裡尋求改善家庭、與男友感情、健康狀況之心理，謊稱「菩薩我幫祢找到祢義女」、「我看你有不好的因果，要地藏王菩薩化解」、「若不跟男友斷乾淨，就要在你身上畫符」等等理由，假借要運氣改運，將手伸入女信徒的底褲內，撫摸下體；或者強行擁抱女信徒，親吻、舌吻對方等等猥褻行為。

其中2017年間，一名當時就讀大學三年級的嫩妹單獨前來廟裡參拜，江男謊稱要幫對方治病，隨即伸手進入對方底褲撫摸下體，還說「你子宮很不好，要運氣一下」。之後又電話聯繫嫩妹，強行帶到汽車旅館，謊稱要幫嫩妹加強運氣，將嫩妹全身衣物脫光，一起進浴室共浴；又強拉嫩妹上床，擁抱全裸嫩妹，並強行親吻。

2024年3月間，一名女信徒前來廟裡修行，江男以對方心中有雜念，要幫忙 加持、畫符為由，碰觸女信徒的腰腹部，謊稱對方「有妄想症要改掉」。隔天更將女信徒拉進志工休息室，以修行並加持為由，解開對方衣物，撫摸腰部；鹹豬手之後更往下進擊，撫摸女信徒下腹部。女信徒嚇稱「我覺得不好，你摸的太下面，我不舒服」，江男竟回「是處女才配得上讓我碰，是神明要我幫忙我才幫的，不然我才不屑」。女信徒隨後報警，全案因此爆發，總計有5人被害，檢方對江男提起公訴。

一審將他判刑1年，另外得易科罰金的刑期處1年3月。上訴二審後，高等法院台南分院改將他判處有期徒刑2年4月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴，全案定讞。

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