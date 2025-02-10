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死黨婚宴辦5星飯店！「3600到6000元之間」怎麼包　內行曝金額

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲6000元有經濟壓力的話，還有哪些金額可包呢？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

相信不少人曾苦惱，熟識親友婚禮，若不想包到6000元的話，又不能低於3600元，到底該怎麼辦？一名網友就為此苦惱，因為有經濟上的考量，但好友婚宴辦在五星級飯店，詢問包多少才不會讓對方吃虧呢？文章曝光後，有過來人分享，紅包收過4000多元也有5000多元。

一名女網友在Dcard表示，一名認識10年的大學的死黨兄弟將要結婚，婚宴辦在台北某五星級飯店，讓他在紅包金額上陷入兩難。

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原PO說，過去最多只包到3600元，其他熟識友人建議「應該要包3600元以上」，新人才不會吃虧，於是原PO上網爬文婚宴紅包行情，金額讓他感到有些壓力，「看起來3600元就直接跳6000元或6600元。」

對此，原PO好奇求問過來人，若只想包3600至6000元中間的金額，「有沒有比較適合包的數字？

其他網友認為，「3600元之後就6000元，音比較吉利，但我覺得5000其實也沒有不禮貌」、「分2包：3600+1200元」、「3600元+祝賀禮物」、「3600元再來就6000元了，或3600元禮到人不到，不過要是我自己的婚禮能見到多年未見的好友，我根本不會在意他包了多少」、「一個人3600元可以呀，或是5200元也行」、「如果我參加好友婚禮，我一個人去會包3600元；攜伴5200或5600甚至6000元」。

留言串中，也有新人透露，其實不用陷入金額需對應吉利諧音的迷思，「我當初收到的紅包有4200元、5200元，收到的時候我也沒有想太多，個人不會覺得包這種數字不好」、「我剛新婚完，收到的紅包有4000多元也有5000多元，所以紅包數字取決於自己想包多少」。

一般來說，禮金通常會避開4及8的數字，就怕有「死」與「別」的諧音聯想，但如果像原PO有經濟上考量，又不想讓死黨虧錢的話，其實數字5有「無」的諧音，可以解釋成幸福無限、愛永無止境，因此也可以包5000元、5200元。

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