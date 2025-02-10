DeepSeek受國際關注與部分抵制　陸外交部：反對把經貿問題政治化　

▲澳洲宣布「政府設備禁用DeepSeek」 強制移除相關軟體。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國本土人工智能企業深度求索（DeepSeek）提供免費商用開源大模型，引起國際高度關注，同時被外國AI產業同行視為勁敵，這部分美國官員揚言抵制。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（10）日指出，願同與各方加強人工智能交流合作，堅持以共商促共享，同時反對用意識形態劃線，把經貿問題政治化的做法。

中國外交部今10日舉行例行記者會，有媒體提問，「中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）推出性能優越、免費商用的開源大模型，且訓練成本相較同類產品更低，在國際上引起廣泛關注和熱烈討論。」

郭嘉昆指出，具體的專業問題建議向主管部門瞭解。我想強調的是，當前，人工智能的新技術不斷突破，新業態持續湧現，新應用加快拓展，已經成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。

郭嘉昆表示，中國積極擁抱智能變革，大力推進人工智能創新發展，重視人工智能安全，支持鼓勵企業自主創新，為全球人工智能發展作出了積極貢獻。

郭嘉昆說，中方積極推動人工智能普惠發展，幫助發展中國家加強能力建設，主張開源人工智能技術，促進人工智能服務的可及性，實現各國共享智能紅利。

最後，他指出，同時我們反對以意識形態划線，反對泛化國家安全概念、將經貿問題政治化的做法。中方願同各方加強人工智能交流合作，堅持以共商促共享，攜手打造開放包容、互利共贏的發展環境，共同在人工智能的廣闊天地裡深度求索。

中國國家市場監督管理總局發布消息，根據市場監管大數據中心數據顯示，截至2024年12月底，全中國共有45.17萬家智能機器人產業企業，註冊資本共計64445.57億元人民幣，企業數量較2020年底增長206.73%，較2023年底增長19.39%，呈穩健上揚態勢。

從行業分布來看，智能機器人產業企業主要集中在科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及批發和零售業，這三個行業企業數量佔全部企業的近八成。