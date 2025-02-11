　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

▲▼ 南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

▲ 前來哀悼的民眾寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓大田市一所國小40多歲女老師10日持刀殺害8歲女學生金荷娜（音譯），犯案後企圖輕生未遂，案情震驚社會。女童靈堂11日湧入前來哀悼的同學與家長，現場哭聲不斷，父親金某則哽咽控訴，女兒上半身有數十道刀傷，可見犯嫌有多殘忍。

根據《紐西斯通訊社》，女童靈堂設於建陽大學醫院殯儀館，身穿黑衣的同校學童與家長紛紛前來弔唁，排隊時不停擦拭眼淚，金父也強忍喪女之痛迎接賓客。

金父受訪時說道，「老師在學校殺了學生，還有哪個父母敢安心把小孩送去學校呢？正式老師殺了我女兒」，「荷娜的左邊頸部、腋下被刀刺了數十下，還有抵抗的痕跡，手上也有很大的刀痕」。

他也說明案發當下的狀況，「因為老師叫她，我女兒理所當然地就過去了」，「我總是跟孩子說，『爸爸媽媽和學校老師是守護你們的超級英雄，如果是其他人叫妳的話妳要小心…』結果學校老師卻殺了小孩。」

金父直言，「就算荷娜沒有死，也會有別人淪為目標。如果荷娜昨天活了下來，明天不知道又會發生什麼事」。

▲▼ 南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

▲ 民眾在校門口留下玩偶、鮮花紀念女童。（圖／達志影像／newscom）

他落淚表示，「荷娜已經成為在天上開心玩耍的星星，我卻不知道該如何活下去。荷娜死在2月10日，弟弟（妹妹）的生日卻是2月9日，以後要怎麼幫他辦生日派對？」呼籲政府當局盡快立法，避免出現「第2個荷娜」。

金父提到，荷娜生前的夢想是成為女團IVE成員張員瑛，「還要我買小卡給她當生日禮物，張員瑛上電視的話不管多晚都會看完」，弟弟（妹妹）說要看卡通時她也堅持要看張員瑛，「如果張員瑛能留一句溫暖的話送荷娜上路的話，我會非常感謝的」。

犯案女教師自2018年開始接受憂鬱症治療，引發她可能主張「心神微弱」獲得減刑的輿論。金父對此則坦言，「這也是我最害怕的部分」，但聽說這名女老師因病休養又復職後曾對同事施暴，「用常理思考的話，在小學裡要去哪裡找菜刀？教室裡會有菜刀嗎？」直指犯嫌蓄意謀殺。

調查指出，女嫌犯案前就曾表現出暴力傾向，犯案當天在學校附近親自購入殺害女童的凶器，警方也已獲取購買明細，正朝殺人罪方向偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
400萬輸光！碎屍魔怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

恐關30年加鞭刑！2台男在馬國非法持有販賣槍枝　正面照曝光

韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

間諜氣球內部曝光！　中共夠狠：用美國科技監控美國

韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

91歲婦深夜遭14歲男脫衣「暴打性侵」　發現真相震撼：把他當朋友

巴黎豪宅「群交性愛趴」1天3場還要再擴大　主辦人：政府已同意

水上老司機「活春宮」海中裸體狂搖！　影片瘋傳1.4億人搶看

否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

恐關30年加鞭刑！2台男在馬國非法持有販賣槍枝　正面照曝光

韓8歲女童在校遭砍亡！父母心痛聽「喘息聲」　憂鬱症師：想一起死

間諜氣球內部曝光！　中共夠狠：用美國科技監控美國

韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

91歲婦深夜遭14歲男脫衣「暴打性侵」　發現真相震撼：把他當朋友

巴黎豪宅「群交性愛趴」1天3場還要再擴大　主辦人：政府已同意

水上老司機「活春宮」海中裸體狂搖！　影片瘋傳1.4億人搶看

否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

陳海茵「開學有種開心感覺」　釣出一票爸媽：懂的都懂

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

官方掛保證求子超靈　盧秀燕曝「他」吃了台中1物懷龍鳳胎

李千娜遭豪門尪家暴「醜聞被硬壓下」　新戲揭秘演藝圈潛規則！

大白狗「偷嚼貓尾」被抓包　媽媽眼神一掃牠瞬間垮臉「不嘻嘻」

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

色色網站突關閉　大票網友崩潰

女優揪2男「3P野戰」墜樓　警公布死前情況

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

遺物堆有《哈利波特》首集初版首刷　價值驚人

更多熱門

相關新聞

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

南韓釜山發生一起啼笑皆非的搶銀行案件！一名年約30多歲的男子昨（10）日上午闖入一間銀行，他要求現場的顧客、銀行職員跪下，並拿出疑似裝有手槍的黑色塑膠袋，示意銀行職員將5萬韓元紙鈔裝滿行李箱，否則便要開槍

北韓再度震怒！竟向美國開嗆：準備捍衛和平

北韓再度震怒！竟向美國開嗆：準備捍衛和平

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

南韓最大在野黨提「周休3日」：AI縮短工時

南韓最大在野黨提「周休3日」：AI縮短工時

KIA新入門電動休旅傳明年亮相

KIA新入門電動休旅傳明年亮相

關鍵字：

南韓女教師悲劇家長控訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面