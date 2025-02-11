韓8歲女童「被老師叫去」竟丟命！　父淚訴：上半身遭刺數十刀

▲ 前來哀悼的民眾寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓大田市一所國小40多歲女老師10日持刀殺害8歲女學生金荷娜（音譯），犯案後企圖輕生未遂，案情震驚社會。女童靈堂11日湧入前來哀悼的同學與家長，現場哭聲不斷，父親金某則哽咽控訴，女兒上半身有數十道刀傷，可見犯嫌有多殘忍。

根據《紐西斯通訊社》，女童靈堂設於建陽大學醫院殯儀館，身穿黑衣的同校學童與家長紛紛前來弔唁，排隊時不停擦拭眼淚，金父也強忍喪女之痛迎接賓客。

金父受訪時說道，「老師在學校殺了學生，還有哪個父母敢安心把小孩送去學校呢？正式老師殺了我女兒」，「荷娜的左邊頸部、腋下被刀刺了數十下，還有抵抗的痕跡，手上也有很大的刀痕」。

他也說明案發當下的狀況，「因為老師叫她，我女兒理所當然地就過去了」，「我總是跟孩子說，『爸爸媽媽和學校老師是守護你們的超級英雄，如果是其他人叫妳的話妳要小心…』結果學校老師卻殺了小孩。」

金父直言，「就算荷娜沒有死，也會有別人淪為目標。如果荷娜昨天活了下來，明天不知道又會發生什麼事」。

▲ 民眾在校門口留下玩偶、鮮花紀念女童。（圖／達志影像／newscom）

他落淚表示，「荷娜已經成為在天上開心玩耍的星星，我卻不知道該如何活下去。荷娜死在2月10日，弟弟（妹妹）的生日卻是2月9日，以後要怎麼幫他辦生日派對？」呼籲政府當局盡快立法，避免出現「第2個荷娜」。

金父提到，荷娜生前的夢想是成為女團IVE成員張員瑛，「還要我買小卡給她當生日禮物，張員瑛上電視的話不管多晚都會看完」，弟弟（妹妹）說要看卡通時她也堅持要看張員瑛，「如果張員瑛能留一句溫暖的話送荷娜上路的話，我會非常感謝的」。

犯案女教師自2018年開始接受憂鬱症治療，引發她可能主張「心神微弱」獲得減刑的輿論。金父對此則坦言，「這也是我最害怕的部分」，但聽說這名女老師因病休養又復職後曾對同事施暴，「用常理思考的話，在小學裡要去哪裡找菜刀？教室裡會有菜刀嗎？」直指犯嫌蓄意謀殺。

調查指出，女嫌犯案前就曾表現出暴力傾向，犯案當天在學校附近親自購入殺害女童的凶器，警方也已獲取購買明細，正朝殺人罪方向偵辦。