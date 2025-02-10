快訊／押解碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　兇嫌冷血淡定看檢警搜證

▲嫌犯張介宗步出自己的房屋，面對記者詢問不發一語 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

涉嫌殺害3名婦人的高雄男子張介宗，今天(10日)上午10點多被押解到住處進行犯罪現場的重新採證，而在下午4點多的時候，再度坐上警方的車子離開，總共在房屋內待了5.5個小時，而嫌犯步出房屋時，面對記者詢問，低頭不發一語的上車。

高雄市警察局長林炎田表示，今日是針對先前勘驗採獲的生物跡證、物證來做重建，今日依法定程序，借提張嫌到場進行重建的工作，並未針對案情訊問。

▲張姓嫌犯步出自己的房屋 。（圖／記者吳世龍攝）

林炎田隨專案小組進入兇嫌住處，於陽台找到一本「火辣數獨130選1」書本，以及一疊疑似是報紙的紙張。搜索將近3小時，專案小組於下午1點40分左右，先從張嫌公寓搬走4大箱證物，又於下午2點23分帶走2袋證物。

主任檢察官謝長夏則於下午2點12分左右離開現場，對於案情閉口不談，僅表示今日是偵辦案件到現場做釐清的動作，至於張嫌仍於案發現場配合勘驗，而涉殺3女的張介宗被押解到被他當做「屠宰場」的住處，前後長達5.5小時，據悉仍一副「你奈我何」冷血態度，淡定看著檢警在現場進行跡證重建。