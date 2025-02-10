盼對岸回應小兩會協商　觀光署：可由台旅會邀陸客踩線團來台

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

上海和福建陸客踩線團原申請今(10日)來台，卡關台旅會、海旅會觀光小兩會機制，今確定來不成，交通部陳世凱則表示，我方台旅會已發函給對岸，目前正等對岸回應，呼籲對岸不要把政治放前面。觀光署長周永暉則表示，若海旅會有回應，我方不排除主動拋出邀請踩線團來台訊息。

交通部長陳世凱表示，目前兩岸觀光就已經有小兩會機制，台旅會也都已經發函到對岸去，現在正在等待對岸回應，呼籲對岸不要把政治放前面，要把觀光放前面，就觀光角度看觀光，希望訊息已讀要回，盼對岸要回應。

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針對我方堅持針對觀光小兩會機制，陳世凱強調，一切要按照程序來，兩岸觀光交流很重要，永續交流和發展對兩岸才是健康的。

觀光署長周永暉則向對岸喊話，盼觀光小兩會持續溝通，台旅會訊息已傳到海旅會，正在等待對岸的海旅會訊息，針對有公協會拋出先由他們出面協商的議題，業者還沒正式反應給台旅會，不太清楚這樣建議可不可行。

周永暉也鬆口，未來台旅會主動邀請陸客踩線團來台也是一種方式，但還是希望先跟海旅會有對話，如果海旅會有訊息，我方很樂意拋出主動邀請陸客踩線團這樣的訊息。

周永暉指出，觀光小兩會每個月彼此都還是有方式可以互動，至少2月底台旅會也會開董事會，將透過董事會方式聽聽大家意見。