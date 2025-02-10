15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

▲酒精不耐症測試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

你喝酒會臉紅嗎?若一碰酒就臉紅，有可能是因為酒精不耐症。台東馬偕10日下午，由酒精不耐症協會理事長陳哲宏博士帶領馬偕醫學院的醫學生等15人，在二樓門診區為民眾進行酒精不耐症測試，用酒精棉片貼在手臂內側15分鐘，許多人手臂出現紅色反應，有些人則無。

陳哲宏表示，台灣約有49%的人口具有酒精不耐基因，居全球之冠。這一基因導致肝臟缺乏乙醛去氫酶，無法正常將酒精的乙醛成份代謝轉化為乙酸，以致乙醛長期累積體內，增加罹患各種疾病及癌症的風險。呼籲喝酒會臉紅的人應盡量少喝或不喝酒，因為這類人群的癌症風險較高。國際衛生組織也提出酒無安全量的警示，提醒大家注意酒對健康危害；若真的必須飲酒，每週以不超過二個單位為上限(相當於二罐罐裝啤酒)。

世界衛生組織（WHO）於2007年將乙醛列為一級致癌物，研究顯示亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美人，其中台灣更是亞洲國家中酒精不耐症比例最高的國家，也是全球最高，值得大家重視。酒精不耐症協會特別來到台東馬偕進行宣導，馬偕醫學生們特別穿上拒絕酒精的道具服，在門診區走動宣導，帶動民眾健身操並進行有獎徵答。有民眾提問喝酒臉紅是否代表代謝能力強，喝紅酒是否能增強抵抗力，醫學生們特別解釋打破迷思和錯誤觀念，指出喝酒臉紅其實是乙醛在體內累積的現象，是酒精不耐症最常見的徵狀，而有酒精不耐症的人每喝一口酒，就會增加4到7倍罹患口腔癌、食道癌、乳癌、胃癌的風險。現場還提供15分鐘快速檢測及免費基因檢測，通過將酒精棉片貼在手臂內側15至20分鐘，看皮膚是否發紅來檢測是否有酒精不耐症；如果皮膚出現紅色反應，則有70%的可能性為酒精不耐症。

陳哲宏表示，喝酒會臉紅的人應盡量少喝或不喝酒，因為這類人群的癌症風險較高。他呼籲大家支持「5月9日台灣無酒精日」，不論有無酒精不耐症都應遠離酒、菸、檳，避免因不當習慣帶來的健康問題，愛護自身健康。