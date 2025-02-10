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快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（資料照／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

警政署10日下午發布刑事局科長、主任、及縣市刑警大隊長位主管等重要刑事警職人事案，基於現階段推動刑事工作需要，以有效發揮整體治安功能，並促進各警察機關職務交流，刑事局及各警察機關重要刑事警職職缺，經參考人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部警政署核布，相關調整如下：

總計20員，統一於2025年2月14日星期五辦理交接到任：

壹、本局第四序列刑事主管
一、本局公共關係室主任曾順光調任本局偵查第四大隊大隊長。
二、本局反黑科科長賴俊堯調任本局偵查第六大隊大隊長。
三、本局經濟科科長賴欣宏調任本局反黑科科長。
四、本局督察徐名谷調任本局經濟科科長。
五、本局經濟科秘書陳志埕調任本局公共關係室主任。
六、本局偵查第三大隊副大隊長劉貞汝陞任本局秘書室主任。

貳、本局第四序列督察、秘書
七、本局秘書室秘書賴英門調任本局督察。
八、本局偵查科研究員陳桓主陞任本局督察。
九、本局偵查第九大隊副大隊長吳柏羲陞任本局經濟科秘書。
十、本局紀錄科研究員林盟峰陞任本局秘書室秘書。

參、本局第五序列副大隊長
十一、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長鄭偉豪調任本局偵查第三大隊副大隊長（兼任毒品查緝中心執行秘書）。
十二、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長陳培德調任本局偵查第九大隊副大隊長。
十三、臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任本局智慧財產權偵查大隊副大隊長。

肆、第五序列刑事警察大隊大隊長、研究員
十四、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十五、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十六、本局電信偵查大隊隊長陳人嘉陞任宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
十七、本局偵查第四大隊隊長劉宗仁陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。
十八、本局偵查第二大隊隊長薛光明陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
十九、本局國際刑警科隊長楊國松陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。
二十、連江縣警察局刑事警察隊隊長薛昇旭調任本局偵查科研究員。

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