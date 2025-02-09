1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

▲全台1月詐騙財損達95億4562萬元。（圖／記者劉維榛攝）
記者施怡妏／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（2月2日至2月8日）的詐騙案件受理數達1959件，財產損失金額超過11億元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，其中仍以「假投資詐騙」居冠，就佔了7億1512萬元。
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台1月詐騙財損達95億4562.9萬元，與上個月相比，減少了28億元，財損金額增加最多的縣市為宜蘭縣，與上個月相比，增加了4695.9萬元。至於受理件數，12月共有1萬7766件，受理數增加最多縣市為澎湖縣，1月共有37件，與上月相比增加10件。
|日期
|詐騙受理案件數量
|財損（元）
|2月2日
|130件
|1億 1293萬 9000
|2月3日
|230件
|2億 4487萬 8000
|2月4日
|286件
|1億 3742萬 3000
|2月5日
|306件
|2億 3323萬 4000
|2月6日
|328件
|1億 9459萬 2000
|2月7日
|359件
|3億 3647萬 3000
|2月8日
|320件
|2億 43萬 5000
|總計
|1,959件
|11億 9997萬 4000
根據統計，最新一周（2025年2月2日至2025年2月8日）的財產損失金額共達11億9997萬，詐騙案件受理數則有1959件。然而，在這7天中，財產損失金額最高的日期是2月7日，達3億3647萬元
另外，詐騙手法有很多，若按照案件受理數來排列，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。
假投資詐騙有502件，財產損失金額7億1512萬6000元；網路購物詐騙有410件，財產損失金額1134萬6000元；假交友（投資詐財）詐騙詐騙有193件，財產損失金額2億9077萬3000元。
|詐騙類型
|案件數量
|財損（元）
|假投資詐騙
|502件
|7億1512萬6000
|網路購物詐騙
|410件
|1134萬6000
|假交友(投資詐財)詐騙
|193件
|2億9077萬3000
|總計
|1105件
|10億2724萬5000
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