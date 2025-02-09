1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

▲全台1月詐騙財損達95億4562萬元。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，上周（2月2日至2月8日）的詐騙案件受理數達1959件，財產損失金額超過11億元。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，其中仍以「假投資詐騙」居冠，就佔了7億1512萬元。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台1月詐騙財損達95億4562.9萬元，與上個月相比，減少了28億元，財損金額增加最多的縣市為宜蘭縣，與上個月相比，增加了4695.9萬元。至於受理件數，12月共有1萬7766件，受理數增加最多縣市為澎湖縣，1月共有37件，與上月相比增加10件。

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日期 詐騙受理案件數量 財損（元） 2月2日 130件 1億 1293萬 9000 2月3日 230件 2億 4487萬 8000 2月4日 286件 1億 3742萬 3000 2月5日 306件 2億 3323萬 4000 2月6日 328件 1億 9459萬 2000 2月7日 359件 3億 3647萬 3000 2月8日 320件 2億 43萬 5000 總計 1,959件 11億 9997萬 4000

根據統計，最新一周（2025年2月2日至2025年2月8日）的財產損失金額共達11億9997萬，詐騙案件受理數則有1959件。然而，在這7天中，財產損失金額最高的日期是2月7日，達3億3647萬元

另外，詐騙手法有很多，若按照案件受理數來排列，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假交友（投資詐財）詐騙。

假投資詐騙有502件，財產損失金額7億1512萬6000元；網路購物詐騙有410件，財產損失金額1134萬6000元；假交友（投資詐財）詐騙詐騙有193件，財產損失金額2億9077萬3000元。