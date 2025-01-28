蛇年福袋明開搶！全聯抽5名車、家樂福送AI家電　開賣時間一次看

▲家樂福新春福袋只要198元，將於大年初一上午10點開搶。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆新年，超市量販紛紛推出新春蛇年福袋，全聯、大潤發在明（29日）大年初一上午9點起開賣，頭獎祭出5台電動休旅車；家樂福也將送出5名全套價值23萬的「AI全智能家電」，電視、冰箱、洗衣機、冷暖氣機等全包，還附5千元民生用品，福袋於上午10點開搶。此外，春節期間業者也調整營業時間，今（28日）除夕都將提早打烊。

▲全聯蛇年福袋頭獎，一口氣祭出5台電動休旅車。（圖／翻攝自全聯官網）

★全聯、大潤發

●蛇年福袋

全聯、大潤發蛇年福袋，將於1月29日大年初一上午9點在全台門市開賣；全聯線上購「小時達」從上午10點開賣，售完為止。

福袋款式有5種選擇，每款都有抽獎序號，包括：「12生肖蛇年收納購物袋」售價300元，有1組抽獎序號。「bodum 哥本哈根保溫瓶福袋」680元，有3組抽獎序號。「bodum 咖啡機福袋、「bodum 鬆餅機福袋」售價皆為980元，有4組序號。「萬國通路Eminent 28吋行李箱」售價4900元，有17組抽獎序號。

今年祭出5台電動名車，包括市價358萬「保時捷Macan電動休旅車」2台、價值99.9萬「LUXGE n⁷純電動休旅車」3台；還有「中華航空」台北到帛琉／峴港／宿霧3選一單人來回機票等。

福袋抽獎登錄截止時間為「2月23日23:59截止」，逾期視同放棄，全聯將於2月27日（四）晚上8點，在官方指定數位平台進行抽獎。

●春節營業時間

全聯：門市今除夕（28日）營業至下午5點，初一（1月29日）至初三（31日）為上午9點至晚上9點，初五（2月2日）各門市恢復正常營業時間，實際營業時間仍以各店公告為主。

大潤發：除夕營業至下午5點，初一（29日）起依各門市原訂營業時間，實際營業時間仍以各店公告為主。

★家樂福

▲家樂福「2025新年家美好福袋」每個只要198元。（圖／家樂福提供）

●蛇年福袋

家樂福推出「新年家美好2025限量福袋」每個198元，1月29日大年初一上午10點開賣，數量有限，量販店每店限量100個，超市店數量依各店公告為主，開賣當天在全台各分店排隊處發送號碼牌。

家樂福「新年家美好2025福袋」內容中，有一卡雙玩法概念的「2025新年家美好刮刮卡」；還有「開春限時優惠券」多達15項商品折扣，最多折抵1500元，以及「買1送1」優惠券。

▼家樂福福袋內容物。（圖／記者林育綾攝）

福袋最大獎祭出「Panasonic全智能AIoT家電」價值237,800元，包括：電視、冰箱、滾筒洗衣機、冷暖氣機、除濕機、清淨機，全套宅配到府，再送「指定民生用品價值5000元」，獎品總價值多達242,800元，將抽出5名。

其他獎項還包括日本京都、大阪雙人自由行5天4夜（機+酒），分別價值6萬多，各抽出1名。

想抽大獎，只要買福袋後到活動網頁，輸入抽獎序號、完成登錄，並填寫相關資料就有抽獎資格，登錄截止日期及時間為2025年2月9日晚間23:59止，每人僅有一次中獎資格。

●春節營業時間

家樂福量販店、超市店，除夕（28日）營業至下午5點，線上「家速配」接單至下午3點。

1月29日大年初一，家樂福門市上午10點開始營業，家速配於下午2點開始接單服務。