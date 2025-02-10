屏東、潮州新任警分局長上任　交接典禮隆重舉行

▲屏東縣政府警察局舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(10)日上午舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮，由縣長周春米主持，局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任屏東分局分局長林明波，中央警察大學67期行政管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局新興分局交通組組長、本局恆春分局及潮州分局分局長等重要職務。

新任潮州分局分局長林俊雄，中央警察大學公共安全研究所碩士畢業，歷任臺北市政府警察局松山分局及萬華分局行政組組長、本局枋寮分局分局長等重要職務。

新任枋寮分局分局長盧恒隆，中央警察大學62期資訊管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任新北市政府警察局土城分局交通組及行政組組長、三重分局行政組組長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局屏東分局分局長蔡培元榮陞臺東縣警察局督察長。

縣長對新任分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。