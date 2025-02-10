　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東、潮州新任警分局長上任　交接典禮隆重舉行

▲屏東縣政府警察局舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(10)日上午舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮，由縣長周春米主持，局長戴台㨗擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

▲屏東縣政府警察局舉行屏東、潮州兩警分局卸新任分局長聯合交接典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新任屏東分局分局長林明波，中央警察大學67期行政管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局新興分局交通組組長、本局恆春分局及潮州分局分局長等重要職務。

新任潮州分局分局長林俊雄，中央警察大學公共安全研究所碩士畢業，歷任臺北市政府警察局松山分局及萬華分局行政組組長、本局枋寮分局分局長等重要職務。

新任枋寮分局分局長盧恒隆，中央警察大學62期資訊管理學系、行政管理研究所碩士畢業，歷任新北市政府警察局土城分局交通組及行政組組長、三重分局行政組組長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局屏東分局分局長蔡培元榮陞臺東縣警察局督察長。

縣長對新任分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／營業31年　家樂福桃園店宣布熄燈
快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動
非常挑釁！台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人
金馬影后19歲赴美遭2校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的
快訊／碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　冷血淡定看檢警搜證
獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　無預警撤櫃
陸客踩線團今來不了！旅遊業失望　「堅持小兩會機制把路走窄」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義竹崎分局長異動　澎湖望安分局長吳誌權接任

屏東、潮州新任警分局長上任　交接典禮隆重舉行

男從萬丹騎單車到內埔迷路　警帶返所聯絡家人接回

台南五洲加油站及南科7-11P8門市開出百萬發票　貼紅榜慶賀

基隆看守所衛浴環境改善　慈濟善舉捐贈實踐濟世精神

慶賀關聖帝君飛昇1866週年　邱臣遠祈福盼竹市安定繁榮

奇美實業CDP成績再創新高　氣候變遷問卷榮獲A級最高評價

日月潭櫻花季持續至3／9　九族文化村、暨南大學推出系列活動

香花直航旅客破萬！春節班班爆滿　旅宿業受益多帶動連鎖效應

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

嘉義竹崎分局長異動　澎湖望安分局長吳誌權接任

屏東、潮州新任警分局長上任　交接典禮隆重舉行

男從萬丹騎單車到內埔迷路　警帶返所聯絡家人接回

台南五洲加油站及南科7-11P8門市開出百萬發票　貼紅榜慶賀

基隆看守所衛浴環境改善　慈濟善舉捐贈實踐濟世精神

慶賀關聖帝君飛昇1866週年　邱臣遠祈福盼竹市安定繁榮

奇美實業CDP成績再創新高　氣候變遷問卷榮獲A級最高評價

日月潭櫻花季持續至3／9　九族文化村、暨南大學推出系列活動

香花直航旅客破萬！春節班班爆滿　旅宿業受益多帶動連鎖效應

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

嘉義竹崎分局長異動　澎湖望安分局長吳誌權接任

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

立體停車場夾死人！日工人遭升降平台重壓　窒息慘死

法國AI助理Le Chat App推出「1秒回千字」　訓練成本僅OPEN AI 1／5

家樂福桃園店31年熄燈！最後營業日公告　網錯愕：從小逛到大

林昭印稱被迫辭職、吳士廉辭中評委　民眾黨：兼2職權力分際不宜

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增　已成「觀光公害」

火車站開擴音講電話！男不甩保全勸阻　下秒「接6770元罰單」傻了

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

台灣燈會　試營運首週末機捷運量大

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

如實行益會歌舞義演　桃園榮家歡樂小過年

酒醉友人口角拉扯　快打警力迅速控制排除

國際藝術家節9日起桃園登場

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

香花直航旅客破萬　旅宿業受益帶動連鎖效

年後轉職潮要讓工作更好找專家給建議

更多熱門

相關新聞

基隆兩警分局長交接　謝國樑盼打造安全宜居城市

基隆兩警分局長交接　謝國樑盼打造安全宜居城市

基隆市警察局今（10）日舉行第二、三分局卸、新任分局長聯合交接布達典禮，市長謝國樑親自主持，除對卸、新任官表達祝賀，也歡迎新任分局長加入市府團隊，共同為基隆市的治安維護工作努力，打造安全宜居的有愛城市。

接掌慈惠醫護專　陳岳陽曝未來「3好求」

接掌慈惠醫護專　陳岳陽曝未來「3好求」

溫府德修共和協會　邀迦陵偏鄉弦樂團東隆宮演奏

溫府德修共和協會　邀迦陵偏鄉弦樂團東隆宮演奏

蔡英文爬阿朗壹古道　4小時路程走到「懷疑人生」　

蔡英文爬阿朗壹古道　4小時路程走到「懷疑人生」　

高鐵延屏東最快2039年通車　評估分階段「先開進高雄站」

高鐵延屏東最快2039年通車　評估分階段「先開進高雄站」

關鍵字：

屏東警察局分局長交接典禮縣政府

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面