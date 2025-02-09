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接掌慈惠醫護專　陳岳陽教授曝未來將丟「3好求」

▲董事長郭蔡靜香頒發陳岳陽教授聘書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲董事長郭蔡靜香（右）頒發陳岳陽教授聘書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

慈惠醫護管理專科學校在新春過後，也就是5日舉行新任校長布達典禮，由陳岳陽教授正式接任該校第八任校長，董事長郭蔡靜香親自主持、頒發聘書。陳岳陽教授表示感謝董事會的信任，並承諾將以慈惠校訓「慈心、成長、創新、眾惠」為指導，結合董事會的辦學理念「求新！求變！求進步！」，帶領學校邁向下一個60年。

董事長郭蔡靜香在典禮上表示，董事會以極其慎重的態度遴選出陳岳陽教授，認為這是慈惠醫專發展的一大契機。郭蔡靜香介紹，陳教授出生於高雄市阿蓮，擁有國立高雄第一科技大學管理研究所管理學博士學位，並具有教育部頒發的「教授」資格。陳教授曾在義守大學、立志中學、高雄高商、育英護校等多所學校服務，對國內教育環境有全盤性的認識，並對私立學校當前挑戰具有深刻的理解。

▲董事長郭蔡靜香頒發陳岳陽教授聘書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲慈惠護專大合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在少子女化的背景下，董事會對陳教授的領導能力充滿信心，認為他能帶領慈惠醫專堅定勇敢地邁向下一個六十年。典禮結束時，全校教職員工齊聲歡呼「馬到成功、英才德展！」和「眾望所歸、大展鴻猷！」，為新任校長送上祝福。

慈惠醫護管理專科學校設有「醫護學群」的護理科、物理治療科、幼兒保育科；「餐旅學群」的餐飲管理科；以及「設計學群」的數位媒體創意設計科、美容造型設計科，方便屏東縣內各種興趣的國中學子就讀。

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