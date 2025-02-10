早知情大S病逝日本？　 駐日代表處駁斥報導：憑空杜撰並非事實

▲大S（徐熙媛）病逝。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於日本染上流感併發肺炎病逝，消息震驚各界。近日卻有媒體報導稱「駐日代表處在大S離世前，透過在日方建立的特殊管道第一時間得知病情」。對此，駐日代表處今（10日）駁斥，「此報導憑空杜撰，並非事實，該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐讓外界對日本醫院、日方管道及本處產生負面觀感，實不可取，對此表達遺憾並予以譴責」。

駐日代表處透過新聞稿表示，有關徐姓藝人在日病逝事，本(114)年2月8日有媒體報導稱「一涉外高層指出，因大S身份特殊，她就醫後其實駐日代表處已掌握訊息，並非家屬通報，且是透過我在日方建立的特殊管道第一時間得知，但基於尊重家屬，一些情事無法對外透露」乙節，係憑空杜撰，並非事實，本處在此嚴正澄清。

駐日代表處表示，任何民主國家洩漏患者資訊及個資皆屬違法，此報導倘不予澄清，恐讓外界認為日本醫院、日方管道及本處違法行事。

駐日代表處強調，「事實真相為當事人病逝後，家屬曾透過代理人向本處詢問在日相關手續，本處提供必要的行政協助，且此等協助皆依照規定辦理，但基於尊重家屬隱私，相關過程及內容均不公開」。

最後，駐日代表處表示，「該篇捏造報導對逝者及家屬極為不敬，也恐讓外界對日本醫院、日方管道及本處產生負面觀感、傷害本處形象及有損台日關係，實不可取，對此表達遺憾並予以譴責」。