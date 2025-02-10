具俊曄曾甜喊「為了老婆，剝100隻蝦都行」！超閃片段被翻出惹哭網

▲大S、具俊曄。（圖／翻攝自大S IG）



記者施怡妏／綜合報導

大S（徐熙媛）與具俊曄結婚不到3年，就因流感併發肺炎猝逝，留下無限感傷。具俊曄之前曾和YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」一起拍片，被問到會不會剝蝦給大S時，具俊曄毫不猶豫回「只要是老婆，我什麼都可以做」，剝100隻蝦也可以，也透露兩人常在家追劇，只要是跟老婆在一起，日常小事就很幸福。

有網友在Threads發文，翻出具俊曄2024年5月和YTR金針菇一起拍片的片段，談到台灣最浪漫的事情，就是幫忙剝蝦，具俊曄則說「剝啊！剝啊！只要是老婆，我什麼都可以做」，就算是100隻蝦也願意剝，「100隻當然沒問題啊，這哪有什麼」，讓一旁的金針菇直呼「好肉麻，好閃喔」。

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具俊曄也提到，在台灣的日子很幸福，不會想念韓國，「因為跟最愛的人待一起」，兩人在家會一起追劇，平凡的日常生活就很有趣。此外，具俊曄表示，自己不是個浪漫的人，也不懂得浪漫，「我自己都不知道我會做這些事，但遇到真心愛的人就變這樣了」，之所以決定和大S結婚，是因為對自己有信心，會一輩子對大S好。

訪問片段被翻出，逼哭許多網友，「他講10句話可能有7、8句都是『熙媛尼⋯』」、「現看到，覺得好心疼他。平凡的幸福都被剝奪了」、「他在韓國也是可以過得很爽，可是他為了他的摯愛，離鄉背井來台灣，因為他不可能讓熙媛為了他，離開家人去韓國」、「為什麼要讓這麼愛老婆的人失去自己的老婆，太痛心了」、「看了好難過，但沒有打那通電話重新在一起的話，那才真的遺憾」。