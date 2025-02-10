花蓮棄屍死者身分曝！25歲男檳榔攤前被載走　丟銅門40m山谷亡

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣今(10日)傳出一起棄屍案，初步了解，一名25歲楊姓男子遭家人通報失蹤，警方追查後，發現男子疑似遭人擄走，後死亡遺體被丟棄在山區。目前警方已經循線逮捕一名22歲的楊姓嫌犯到案，楊嫌初步坦承棄屍，但全案共有幾人涉案、詳細案情動機為何，目前仍待進一步釐清。

▲花蓮男子遭丟包棄屍在產業道路邊坡，警消前往現場將遺體吊掛回路面。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

警方初步調查，死者楊男的胞弟2日曾接到哥哥的求救電話，撐遭人控制行動，隨後一連多日都無法與哥哥取得聯繫，因此於5向警方報案協尋；由於楊男持續音訊全無，母親於7日再度到警局求助，表示兒子很可能被帶往秀林山區。

警方根據家屬提供線索調閱監視器追查，發現楊男疑似在壽豐鄉一處檳榔攤遭不明人士帶走，並帶往秀林銅門山區，警方循線找到涉案的楊嫌(22歲)，疑似就是開車押人的駕駛。楊嫌落網後初步供稱，當天只是約楊男到山區吸毒，擔心他吸毒後會失控，才將他丟包在山區，並自行返回壽豐市區。

警方懷疑案情不單純，持續調閱監視器並突破楊嫌心防，楊嫌這才坦承楊男當時已經死亡，並將他遺體棄屍在銅門部落往龍澗發電廠的產業道路邊坡，警方依據楊嫌供詞返回現場搜索，於邊坡30至40米處尋獲楊男遺體，並花了2個多小時將遺體運回路面；詳細犯案動機、細節、以及死者死因仍待進一步釐清。