狠殺25歲花蓮男動機曝！沙袋包裹+水管綑綁　3煞花4小時2度棄屍

▲▼花蓮男子遭殺害棄屍，林姓主嫌仍在逃。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣10日爆出一起棄屍案！一名25歲楊姓男子遭家人通報失蹤，警方進一步追查發現，他疑似因債務糾紛遭人殺害「二度棄屍」，警方循線逮獲楊姓、陳姓犯嫌，目前林姓主嫌仍在逃。

25歲楊姓死者因失聯多日，家屬焦急報案，警方獲報後展開調查，發現楊男曾與22歲楊男、23歲林姓主嫌相約前往花蓮縣壽豐鄉白鮑溪上游，不料途中林嫌與楊男疑因債務糾紛爆發口角，林嫌失控持刀行凶，將楊男殺害後推下山谷棄屍。

據了解，楊姓死者2日晚間曾致電弟弟，僅稱手機遺失，並未透露任何異常情況；3日晚間6時他與林嫌、楊嫌相約在檳榔攤見面，當晚8時許，3人抵達白鮑溪上游，林嫌期間持折疊刀殺害楊姓死者，並將人推落溪谷。

林姓主嫌等人4日晚間8時許，因擔心棄屍地點過於顯眼，決定返回現場移動遺體，並找來另一名陳姓男子帶路，3人沿著銅門部落往龍澗發電廠方向，將楊男的遺體以沙袋包裹、水管綑綁後，再次丟入山谷。3名犯嫌在該處逗留約4小時，直到5日清晨6時才離開現場。

警方循線將楊姓、陳姓犯嫌逮捕，起初楊男向警方供稱，他們只是上山吸毒，後來才坦承，林嫌與楊男因毒品、債務問題發生爭執，林男憤而持刀殺人。警方目前正全力追緝在逃的林姓主嫌，至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。