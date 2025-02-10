台中女騎士逆向闖100m　對撞Gogoro噴飛！目擊男大生還原經過

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區旱溪西路今日中午發生一起車禍，阮姓女子疑似不熟悉路況，逆向進入單行道約100公尺，與另名騎乘Gogoro電動車的符男發生擦撞，雙方摔車滑行，阮女一度意識不清陷入昏迷，所幸經搶救後，已脫離險境。

▲台中阮女逆向騎車進入旱溪西路單行道，與一台Gogoro對撞。（圖／記者許權毅攝）



事發地點位在潭子區旱溪西路四段，該路段設計較為特殊，若從松竹路沿旱溪西路向北，均為雙向通行，一經過南興北二路口，便改為單向道，車輛僅能左轉，若不熟悉路況，又未注意標誌，恐怕就會逆向行駛。





▲▼兩車發生碰撞後，阮女車輛往前滑行，符男的Gogoro半毀。（圖／記者許權毅攝）



今日12時許，阮女就沿著該路段逆向，才約100公尺左右，就跟順向的符男發生嚴重擦撞。目擊整個過程的王姓男大生表示，當時符男騎乘在自己後方，速度頗快，阮女逆向過來後，就碰撞摔車，阮女左小腿有嚴重擦傷，看上去已經暈倒，符男手部骨折。

王姓男大生說，自己看到阮女時，趕緊閃避過去，受到驚嚇，但符男是騎乘在左邊車道，等於跟阮女直接對撞上。

▲▼阮女物品散落一地，上頭還有水果、飲料。（圖／記者許權毅攝）



經查看，阮女鞋子掉落在地，車上的水果、飲料散落，車子距離撞擊點滑行約10多公尺以上；符男的Gogoro pulse左前車殼破裂，車牌直接掉落，且呈現對折狀。

大雅警分局說，經檢測雙方均無酒駕，雙方被送醫治療後，均已無大礙，已調閱相關影像以釐清案情。