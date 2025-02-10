　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女騎士逆向闖100m　對撞Gogoro噴飛！目擊男大生還原經過

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區旱溪西路今日中午發生一起車禍，阮姓女子疑似不熟悉路況，逆向進入單行道約100公尺，與另名騎乘Gogoro電動車的符男發生擦撞，雙方摔車滑行，阮女一度意識不清陷入昏迷，所幸經搶救後，已脫離險境。

▲女騎士逆向闖100m...對撞Gogoro噴飛　目擊者：她就暈倒了。（圖／記者許權毅攝）

▲台中阮女逆向騎車進入旱溪西路單行道，與一台Gogoro對撞。（圖／記者許權毅攝）

事發地點位在潭子區旱溪西路四段，該路段設計較為特殊，若從松竹路沿旱溪西路向北，均為雙向通行，一經過南興北二路口，便改為單向道，車輛僅能左轉，若不熟悉路況，又未注意標誌，恐怕就會逆向行駛。

▲女騎士逆向闖100m...對撞Gogoro噴飛　目擊者：她就暈倒了。（圖／記者許權毅攝）

▲▼兩車發生碰撞後，阮女車輛往前滑行，符男的Gogoro半毀。（圖／記者許權毅攝）

▲女騎士逆向闖100m...對撞Gogoro噴飛　目擊者：她就暈倒了。（圖／記者許權毅攝）

今日12時許，阮女就沿著該路段逆向，才約100公尺左右，就跟順向的符男發生嚴重擦撞。目擊整個過程的王姓男大生表示，當時符男騎乘在自己後方，速度頗快，阮女逆向過來後，就碰撞摔車，阮女左小腿有嚴重擦傷，看上去已經暈倒，符男手部骨折。

王姓男大生說，自己看到阮女時，趕緊閃避過去，受到驚嚇，但符男是騎乘在左邊車道，等於跟阮女直接對撞上。

▲女騎士逆向闖100m...對撞Gogoro噴飛　目擊者：她就暈倒了。（圖／記者許權毅攝）

▲▼阮女物品散落一地，上頭還有水果、飲料。（圖／記者許權毅攝）

▲女騎士逆向闖100m...對撞Gogoro噴飛　目擊者：她就暈倒了。（圖／記者許權毅攝）

經查看，阮女鞋子掉落在地，車上的水果、飲料散落，車子距離撞擊點滑行約10多公尺以上；符男的Gogoro pulse左前車殼破裂，車牌直接掉落，且呈現對折狀。

大雅警分局說，經檢測雙方均無酒駕，雙方被送醫治療後，均已無大礙，已調閱相關影像以釐清案情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／營業31年　家樂福桃園店宣布熄燈
快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動
非常挑釁！台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人
金馬影后19歲赴美遭2校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的
快訊／碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　冷血淡定看檢警搜證
獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　無預警撤櫃
陸客踩線團今來不了！旅遊業失望　「堅持小兩會機制把路走窄」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

「熊抱哥」掉了...台中6歲童想救它5樓墜2樓　奇蹟僅輕傷還能走

澎湖某資源回收場火警！廢紙堆突起火　業者出動怪手挖掘助搶救

監獄戀情破碎！妻控夫情勒「把我當工具人」　訴離獲准

莊瑞雄穿西裝「炸寒單」！登轎持榕樹葉護身　被炸神情超從容

獨／前鎮河5天尋獲22屍塊　分屍案專案小組：打撈無期限

快訊／押解碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　兇嫌冷血淡定看檢警搜證

定罪碎屍魔缺關鍵拼圖！警召集40人「鷹眼小組」重溯犯罪軌跡

台中女騎士逆向闖100m　對撞Gogoro噴飛！目擊男大生還原經過

成大電動賽車起火！撲滅後鋰電池持續發熱　消防等2小時才收隊

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

「熊抱哥」掉了...台中6歲童想救它5樓墜2樓　奇蹟僅輕傷還能走

澎湖某資源回收場火警！廢紙堆突起火　業者出動怪手挖掘助搶救

監獄戀情破碎！妻控夫情勒「把我當工具人」　訴離獲准

莊瑞雄穿西裝「炸寒單」！登轎持榕樹葉護身　被炸神情超從容

獨／前鎮河5天尋獲22屍塊　分屍案專案小組：打撈無期限

快訊／押解碎屍魔待「屠宰場」5.5小時　兇嫌冷血淡定看檢警搜證

定罪碎屍魔缺關鍵拼圖！警召集40人「鷹眼小組」重溯犯罪軌跡

台中女騎士逆向闖100m　對撞Gogoro噴飛！目擊男大生還原經過

成大電動賽車起火！撲滅後鋰電池持續發熱　消防等2小時才收隊

大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

立體停車場夾死人！日工人遭升降平台重壓　窒息慘死

法國AI助理Le Chat App推出「1秒回千字」　訓練成本僅OPEN AI 1／5

家樂福桃園店31年熄燈！最後營業日公告　網錯愕：從小逛到大

林昭印稱被迫辭職、吳士廉辭中評委　民眾黨：兼2職權力分際不宜

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增　已成「觀光公害」

火車站開擴音講電話！男不甩保全勸阻　下秒「接6770元罰單」傻了

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

社會熱門新聞

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！驚嚇說：我跟兇嫌不熟

小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

碎屍魔疑爭家產狠奪命！聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子

公寓肢解3女！檢警2度勘驗扛回4箱證物

即／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

碎屍魔殺人後急丟木板　鄰曝「很臭」灑漂白水

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

3女進屋變碎屍！鄰曝過年「半夜剁菜聲」

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

母遭碎屍丟河！兒衝命案現場企圖教訓碎屍魔

4部片1200萬！百公斤男扮AV男優騙小模上床

警憂碎屍男將頭顱丟垃圾車　環保局：恐已焚化

更多熱門

相關新聞

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

開幕才短短一年半，位在台中LaLaport北館的日系品牌蔦屋書店，昨(9)日營業最後一天，今無預警撤櫃，讓消費者一陣錯愕。據悉，係因授權問題導致經營無法繼續，品牌不得不撤櫃，現今蔦屋台灣官網也將LaLaport台中店鋪撤下。

市區2房價買海線別墅　業者曝：這次在地客先下手

市區2房價買海線別墅　業者曝：這次在地客先下手

即／八里拖板車右轉輾壓機車　騎士卡車底驚險爬出

即／八里拖板車右轉輾壓機車　騎士卡車底驚險爬出

大車違停買早餐！騎士閃不掉摔車亡

大車違停買早餐！騎士閃不掉摔車亡

台中大貨車機車相撞　女騎士靠安全帽保命

台中大貨車機車相撞　女騎士靠安全帽保命

關鍵字：

台中騎士逆向對撞車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面