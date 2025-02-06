中台灣元宵燈會2／8登場　台中市府：周邊6路段禁止進入

▲中台灣元宵燈會2/8登場，市府公布交通攻略，提醒賞燈民眾多搭大眾運輸工具前往。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中台灣元宵燈會將於2月8日至2月23日在水湳中央公園開幕，市府預期將會吸引大批賞燈人潮，台中市交通局提醒，燈會期間西屯區敦化路二段、僑大八街等６路段實施交通管制，建議用路人提早改道，會場周邊規劃11處停車場，並提供「中台灣燈會即時交通網」；只需掃QR-code或進入網站，即可查詢剩餘車格，還能導航至停車場；交通局也鼓勵民眾多利用大眾運輸及假日接駁專車，以節省時間。

交通局長葉昭甫指出，因應燈會湧入的人流車潮與接駁車行經動線，在敦化路二段(凱旋路至中科路)、啟航路(經貿二路至敦化路二段)、經貿二路(啟航路至中科路)、啟航一路(啟航路至中科路)、啟航東路(啟航一路至經貿二路)及僑大八街(經貿五路至凱旋路)進行道路管制，禁止一般車輛通行。

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▲女媧主燈降臨未演先轟動，台中市長盧秀燕稱，這是全國唯一「蛇」出來的主燈、保證民眾到台中賞燈不虛此行。（圖／市府提供）

此外，因應停車需求，在燈會周邊釋出11處燈會專用停車場，提供4698席汽車位及5258席機車位，北側包括經貿6、經貿8、中央公園北側停車場，南側則有創研22、26、21與逢甲大學凱旋停車場，以及中央公園地下、南側停車場；此外，會場附近也另設2處臨時機車停車區，步行即可輕鬆抵達現場。

葉昭甫也提到，民眾至水湳中央公園賞燈前，可善用市府建置的「中台灣燈會即時交通網」交通服務，出發前可事先到該交通網查詢剩餘車格，若已無剩餘停車格，建議勿再開車前往，改搭大眾運輸更方便，會場周邊有6(含副)、8、25、28、32、54、88、525路、675區及綠4等19條公車路線行經，台中市民搭乘公車可享有雙十公車優惠，出門時記得帶上電子票證。

此外，假日還有市府線及松竹線2條免費接駁車可以搭，往會場首班車自下午4時30分至晚間9時30分；離開會場時間自下午5時30分至晚間10時30分，約15分鐘一班車，坐滿即開車，歡迎多加利用。