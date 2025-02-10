台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

▲台南市衛生局公布2024年7月至10月期間食品重金屬監測結果，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障市民飲食安全，台南市衛生局於2024年7月至10月期間配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫，前往台南市傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家抽驗，這次抽驗蛋品、水產品、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等，共計抽驗14件檢體，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。

衛生局已責令業者立即下架該產品並停止供應，並經調查確認該產品來源來自外縣市，已移請當地衛生局辦理。

衛生局提醒食品業者，應選購符合衛生標準的竹笙、巴西蘑菇等食品原料，在加工或烹調前確保來源安全，並避免使用來路不明的食品原料。此外，業者應妥善保留購買來源的相關資訊與文件，如供應商基本資料、交易發票、進貨單據等，以確保原料或產品發生問題時能夠迅速溯源，確保食品安全，保障民眾健康權益。

衛生局局長李翠鳳呼籲，民眾購買食品時，應慎選信譽良好的餐飲店家，並仔細查閱產品包裝標示資訊，如品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等。同時，應避免購買色澤過於鮮豔、氣味刺鼻或非自然原味的產品，並根據需求適量購買、妥善保存，儘早食用完畢，以確保食品新鮮與食用安全。如消費者對食品衛生有任何疑問，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線：0800-285-000。