　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

▲台南市衛生局公布2024年7月至10月期間食品重金屬監測結果，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局公布2024年7月至10月期間食品重金屬監測結果，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障市民飲食安全，台南市衛生局於2024年7月至10月期間配合食藥署執行市售食品中重金屬監測計畫，前往台南市傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家抽驗，這次抽驗蛋品、水產品、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等，共計抽驗14件檢體，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。

衛生局已責令業者立即下架該產品並停止供應，並經調查確認該產品來源來自外縣市，已移請當地衛生局辦理。

▲台南市衛生局公布2024年7月至10月期間食品重金屬監測結果，其中1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘含量超標下架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局提醒食品業者，應選購符合衛生標準的竹笙、巴西蘑菇等食品原料，在加工或烹調前確保來源安全，並避免使用來路不明的食品原料。此外，業者應妥善保留購買來源的相關資訊與文件，如供應商基本資料、交易發票、進貨單據等，以確保原料或產品發生問題時能夠迅速溯源，確保食品安全，保障民眾健康權益。

衛生局局長李翠鳳呼籲，民眾購買食品時，應慎選信譽良好的餐飲店家，並仔細查閱產品包裝標示資訊，如品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等。同時，應避免購買色澤過於鮮豔、氣味刺鼻或非自然原味的產品，並根據需求適量購買、妥善保存，儘早食用完畢，以確保食品新鮮與食用安全。如消費者對食品衛生有任何疑問，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線：0800-285-000。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
201名作家聲明挺罷免　九把刀入列名單一次看
大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙
新iPhone本週將突襲發表　支援AI功能
評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人
大S樹葬！網傳2年再挖骨灰丟焚化爐　北市殯葬處：絕不可能
張學友回來了！北高雙蛋9場票價、搶票日曝光
快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第
翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

桃園燈會9歲女童走失蹲地大哭　警安撫幫她找到媽媽

0121震災重建各界善心不斷　黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

打造專屬美力！　嘉藥美粧科學創意營引領探索粧品奧秘

中壢社宅一號傳墜樓！　黃崇真揭「隱形鐵窗」安裝防憾事

如實行益會歌舞精彩義演　桃園榮家歡樂小過年

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智大學師生共創燈會藝術

2025台灣燈會效應　試營運首週末機捷運量達近30萬人次

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

徐薇到機場飛機已飛走　老公反應網讚爆

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

桃園燈會9歲女童走失蹲地大哭　警安撫幫她找到媽媽

0121震災重建各界善心不斷　黃偉哲視察災後重建進度感謝助災民

台南市衛生局公布食品重金屬抽驗結果　巴西蘑菇鎘超標下架！

年後轉職潮　要讓工作更好找專家給建議

打造專屬美力！　嘉藥美粧科學創意營引領探索粧品奧秘

中壢社宅一號傳墜樓！　黃崇真揭「隱形鐵窗」安裝防憾事

如實行益會歌舞精彩義演　桃園榮家歡樂小過年

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智大學師生共創燈會藝術

2025台灣燈會效應　試營運首週末機捷運量達近30萬人次

桃園燈會8歲童與家人走失　機警向巡警求助順利與家人團聚

TikTok被禁壓力太大　28歲女睡醒右眼莫名腫痛「失去視力9天」

突襲委國最大黑幫「阿拉瓜火車」　祕魯警救123名女性

放手吧爸媽！9件事讓孩子更棒　別再用「不可以」阻擋成長

王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

霍建華、林心如「新婚宅」現交易　苗栗人1.77億無貸款入手

包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

基隆兩警分局長交接布達　謝國樑盼打造安全宜居城市

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

台灣燈會　試營運首週末機捷運量大

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

2025台灣燈會「城市聚光燈」展區　元智策展

如實行益會歌舞義演　桃園榮家歡樂小過年

酒醉友人口角拉扯　快打警力迅速控制排除

國際藝術家節9日起桃園登場

萬金杜鵑花展2／27開跑　雙展區打造賞花新亮點

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

客運遺失物遭善心人士協助送交　警即時化解誤會

年後轉職潮要讓工作更好找專家給建議

中正大學火警　疑垃圾桶丟進熱食起火

更多熱門

相關新聞

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

我國前總統蔡英文卸任後，較少出現在鏡頭前，讓粉絲感到懷念。對此，一名男子分享，9年前發生強震以後，搭乘高鐵時巧遇蔡英文，當時雖然合照未果，不過蔡總統親民的一面，仍舊令他留下了深刻印象。

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

快訊／台南北區康樂街民宅濃煙明火竄出

台南男駕車載妻小遊墾丁　內獅火車站前翻覆

台南男駕車載妻小遊墾丁　內獅火車站前翻覆

台南鹿耳門聖母廟煙火番外篇　2男互毆扭打在地

台南鹿耳門聖母廟煙火番外篇　2男互毆扭打在地

台南做工行善團元宵前趕工助震災等弱勢戶安居

台南做工行善團元宵前趕工助震災等弱勢戶安居

關鍵字：

台南衛生局食品重金屬抽驗巴西蘑菇

讀者迴響

熱門新聞

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

中興大學碩士班考試　1人違規使用手機取消資格

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

王陽明「韌帶撕裂、兩處骨裂」傷勢曝光

被投訴上班滑手機！保全哥卯起來1招反擊網讚爆

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面