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台南鹿耳門聖母廟煙火番外篇　2男互毆扭打在地！警方回應了

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影象，台南市安南區鹿耳門聖母廟煙火秀活動，有2名男子在攤販前互毆扭打一團，網友：「上面也砰砰，下面也砰砰，我到底要看哪邊啦！」，市警三分局指出，經查分局未接獲報案，初步研判，疑似參加活動人潮眾多，發生推擠口角，導致肢體衝突。

▲有網友在Threads發文指出，鹿耳門煙火正精彩的時候，有人在攤販前打架打架，「上面也砰砰，下面也砰砰，我到底要看哪邊啦！」。（圖／翻攝自Threads／lun.n_x ）

▲有網友在Threads發文指出，鹿耳門煙火正精彩的時候，有人在攤販前打架。（圖／翻攝自Threads／lun.n_x ）

▲有網友在Threads發文指出，鹿耳門煙火正精彩的時候，有人在攤販前打架打架，「上面也砰砰，下面也砰砰，我到底要看哪邊啦！」。（圖／翻攝自Threads／lun.n_x ）

台南市安南區鹿耳門聖母廟，8日晚上舉辦盛大煙火秀活動，卻有網友PO出影片，畫面中有2名男子在1處美食攤位前發生互毆衝突，雙方打得相當激烈，雙雙扭打在地，網友貼文說：「給我在煙火正精彩的時候打架，上面也砰砰，下面也砰砰，我到底要看哪邊啦！」

▲有網友在Threads發文指出，鹿耳門煙火正精彩的時候，有人在攤販前打架打架，「上面也砰砰，下面也砰砰，我到底要看哪邊啦！」。（圖／翻攝自Threads／lun.n_x ）

▲警方表示未接獲報案，將依據影片資料比對釐清相關當事人身分，依據社維法裁罰。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警三分局偵查隊隊長林威廷指出，有關網傳影片，8日台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春系列活動」，發生數起民眾打架事件，經查三分局皆未接獲報案，初步研判疑似參加活動人潮眾多，發生推擠口角，導致肢體衝突。三分局將依據民眾提供影片資料，比對釐清相關當事人身分，並依據社維法裁罰。

三分局呼籲，民眾如發生糾紛，應採取理性和平、合法方式解決問題，或撥打110請警方到場處理，切勿因一時意氣用事衍生衝突，以免觸法。

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