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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大罷免藍綠煞不住」　黃暐瀚點1情況：賴總統連任路恐出現雜音

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免持續升溫，近日傳出已有14位綠委、32位藍委，罷免提議書將送交中選會。對此，媒體人黃暐瀚9日表示，大罷免列車開出，藍綠煞不住了，但如果罷免不成功，綠委被罷更多，民進黨將出現領導危機，不但國會弱勢，2026選舉士氣崩壞，連帶2028賴總統的連任之路，都有可能出現雜音。

黃暐瀚表示，大罷免煞不住，藍綠誰將往懸崖裡跳？先前自己預估罷免可能有四十案，現在中選會已經收到三十五案了。

黃暐瀚指出，現在大罷免列車已經開出，藍綠針鋒相對，火車即將對撞，煞不住了。如果罷免藍委成功，甚至扭轉立院生態（綠委過半），民進黨完成「完全執政」的目標，那就會達成柯建銘總召的期待（提早檢視新民意）。

黃暐瀚再指，但如果藍白團結，選民結構也並未改變（從6：4成變5：5），那麼罷免藍委不但不會成功，綠委反而會被罷掉更多。

黃暐瀚直言，當後者狀況發生時，民進黨將出現領導危機，不但國會繼續弱勢，2026選舉也將士氣崩壞，連帶2028賴總統的連任之路，都有可能出現雜音。

最後，黃暐瀚認為，藍綠現在都站在懸崖口上，最後是誰跳下去？就看台灣真實的民意如何？

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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