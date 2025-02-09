掃除綠衛兵！黃國昌招募志工罷免台北綠委　「捍衛得來不易民主」

▲黃國昌啟動「護民主反威權」活動，反制民進黨大罷免。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

立院民進黨團總召柯建銘發起全台大罷免，劍指國民黨區域立委；立院民眾黨團總召黃國昌喊話總統賴清德懸崖勒馬，但賴在中常會未回應，使黃表態將招募公民參與罷免綠委行動，點名綠委吳沛憶、吳思瑤，預計將辦實體活動。黃國昌今（9）在臉書正式宣布「掃除綠衛兵」行動，開放表單招募志工。

黃國昌9日晚間於臉書發文表示，護民主反威權，行動代號「掃除綠衛兵」，這段時間以來，針對民進黨執意撕裂社會，透過發動大罷免，意圖建構一黨獨大的賴清德政權，把台灣帶向威權獨裁，許多自主公民都已經看不下去了，「為了共同守護我們所深愛的這塊土地，捍衛台灣得來不易的民主，自主公民挺身而出的時間到了」。

黃國昌提到，「我們不能再坐視民進黨將政黨利益凌駕於國家利益之上，行動的第一步，就是掃除助賴清德為虐的民進黨綠衛兵，讓民進黨和賴清德知道，人民才是國家的主人。邀請每一位關心台灣民主、反對台灣走向新威權體制的自主公民，加入這場掃除綠衛兵的行動！」

而黃國昌也於留言處貼出Google表單，說明第一階段志工招募，先以台北市的行動為主，後續將進一步擴及新北市等地區，「敬請期待」。