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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

▲大罷免潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大罷免潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

隨著立法院即將處理行政院所提選罷法覆議案，各地罷免團體紛紛加緊腳步送件。高雄民間團體預告將於本周遞件，成為罷免綠營立委的壓軸行動。另一方面，罷免藍營立委的團體今日下午再送第2波共12組罷免提議書，接下來還有第3波行動，將再罷3席泛藍立委。目前總計綠營約14位立委、泛藍則有34位立委，面臨罷免提案。

立法院先前通過選罷法修正案，加嚴罷免連署門檻，行政院隨後提出覆議，國民黨黨團預告將於11日封殺該覆議案。因此，許多罷免團體加緊在新法生效前送件，以便適用舊制。

根據中選會統計，截至目前已收到12名綠營立委的第1階段罷免提案，包括：
• 台北市：吳沛憶
• 新北市：蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘
• 台中市：蔡其昌、何欣純、陳冠廷
• 原住民立委：伍麗華、陳瑩
• 台南市：林俊憲、王定宇
• 高雄市：李坤城

此外，南投縣的民進黨籍議員蔡銘軒、陳玉鈴也被提案罷免，如果加上黃捷、許智傑，則總數達14人。

針對國民黨與泛藍陣營，目前中選會已收到19位在野立委的罷免提案，包括：
• 台北市：王鴻薇、李彥秀
• 新北市：葉元之
• 桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華
• 新竹縣市：鄭正鈐、高虹安（新竹市長）
• 南投縣：游顥、馬文君
• 台中市：顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋
• 雲林縣：丁學忠
• 台東縣：黃建賓
• 花蓮縣：傅崐萁

此外，第2梯次罷免提案共12組，今日下午將送抵中選會，名單如下：
• 台北市：羅智強、賴士葆、徐巧芯
• 新北市：林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷
• 台中市：楊瓊瓔、江啟臣
• 新竹縣：徐欣瑩、林思銘

此外，罷免團體規劃第3梯次送件，名單包括：
• 苗栗縣：無黨籍立委陳超明
• 新北市：國民黨立委邱鎮軍
• 彰化縣：國民黨立委謝衣鳳

這3席的第1階段罷免門檻已達標，待文件準備完成後，將正式遞交申請。整體而言，泛藍陣營目前已有34位立委面臨罷免提案，後續發展將成為選罷法修正案生效前的重要政治攻防。

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