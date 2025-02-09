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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德邀五院院長會商是鴻門宴？　學者：在野黨觀點限縮協商空間

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德明天（10日）將依憲法第44條規定賦予職權，召集五院院長在總統府會商國政；不過，在野黨批評該場國政會商是「鴻門宴」，讓立法院長韓國瑜「穿小鞋」，並認為不該召集五院，而是舉行朝野政黨領袖對話。對此，東海大學政治系教授兼系主任張峻豪表示，若在野黨面對國政會商，陷入「以一院對四院」的觀點，代表已經限縮談話協商空間。

東吳大學法律系教授胡博硯表示，這次賴清德宣示行使憲法44條權力，召集五院院長進行國政會商，相較過去態度相當明確，也是有史以來第一次。他說，過去從未有總統正式行使過，因此賴清德如何行使、或五院院長座位如何安排等形式上規劃，也沒有資料可循，成為總統面臨挑戰之一，也預期將格外受到關注。

胡博硯認為，這是「正面發展的第一步」，現行行政、立法間發生許多法律上的紛爭，相關爭議已經牽涉監察、司法部分，可以說「各院都有參與到」，因此總統召集五院，讓各院院長與總統進行意見交換，值得肯定。

他也指出，總統依照憲法召集會商，「對各院院長這是有憲法上的義務，基本上總統願意去召集這件事情，各院院長也要回應這件事情，照理來說都應該要出席」。

東海大學政治系教授兼系主任張峻豪則表示，以憲法44條本文來說，總統有「調和鼎鼐的權力」，是以五院之上的高度進行調解，在後續憲法變遷過程，憲法釋字627號也將總統視為在行政權範圍內最高行政首長，代表總統相對過去，不只是制高點角色，在實際政治運作中也扮演某種程度角色。

張峻豪表示，可以看出總統此次召集會商，不但期望是能夠在五院遇到紛爭之際，扮演調和角色，也是代表執政黨站上第一線，展現負責任態度，「無論如何，都是值得肯定的」。

對於在野黨批評該場會商是「鴻門宴」一事，胡博硯表示，考試、監察、立法，都是合議制機關，院長意見不代表全體委員意見，國政會商的功能是總統願意請大家一起來協商，院長可以把五院要討論的事情，帶回院裡面繼續討論，以立法院為例，就是「帶到立法院跟不同黨團進行討論」。

張峻豪則分析：第一，在野黨說法產生矛盾，院際調解權是屬於憲法上權力機關，或是院與院間相關權利行使遇到問題如何解決，如果涉及個人或政黨，這有一點有損憲法上的高度。

張峻豪指出，第二，總統任命各院院長，是行使憲法上賦予的任命權，這是憲法機制，並非總統任命就代表那個院具有政黨色彩，更不代表是朝野惡鬥或執政黨整碗拿走，若在野黨面對國政會商，陷入「以一院對四院」的觀點，代表已經限縮談話協商空間。

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