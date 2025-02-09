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以哈第5次換囚　3名以色列人質返國

▲▼以色列哈瑪斯（Hamas）的加薩停火協議第5次人質與囚犯交換。以色列人質班阿米（Ohad Ben Ami）與家人團聚。（圖／路透）

▲班阿米（Ohad Ben Ami）與家人團聚。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷8日綜合外電報導

根據以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的加薩停火協議，雙方今天進行第5次人質與囚犯交換。以色列軍方表示，哈瑪斯釋放的3名以色列人質已抵達以國領土。

法新社報導，以色列軍方發布聲明指出：「在以色列國防軍（IDF）和以色列安全局（ISA）部隊護送下，獲釋的人質李威（Or Levy）、班阿米（Ohad Ben Ami）和沙拉比（Eli Sharabi）不久前已跨越邊界，進入以色列領土。」

以色列軍方並表示，獲釋人質將在以色列南部的接待點與家人團聚。

這些從加薩走廊（Gaza Strip）獲釋的以色列人質在交換過程中，被哈瑪斯蒙面武裝分子當作展示品，被迫站在台上示眾。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）對此譴責說，這些人質遭受的待遇已構成「危害人類罪」。

赫佐格在社群媒體平台X發布聲明說：「這就是危害人類罪的展現！全世界都必須正視歐哈德、歐爾和艾里（人質名字），他們經歷491天挨餓、憔悴且痛苦的地獄般生活後歸來，卻被可惡的殺人犯冷酷無情地當作展示品示眾。」

根據這項停火協議，以色列預計釋放183名囚犯。法新社記者在約旦河西岸（West Bank）見到一輛載有獲釋巴勒斯坦人的巴士離開以色列監獄，接著抵達雷馬拉市（Ramallah）。

 
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