日本罕見-39度霸王寒流！積雪破300cm　神社巫女「徒手挖雪牆」

▲日本各地降雪，超高雪牆畫面曝光。（圖／翻攝自Ｘ）



記者王佩翊／編譯

日本受到冬季型氣壓分佈增強影響，全國各地降起大雪，就連平時極少下雪的地區都出現積雪。而這波罕見的最強寒流更讓部分地區出現積雪超過3公尺的奇景。位於福島縣豬苗代町的土津神社則是被大雪包圍，連巫女都要先徒手挖掘數公尺的雪牆，才能清出一條出入的路，畫面十分驚人。

根據氣象廳觀測，北日本地區上空約5000公尺處因流入零下39度的強烈寒流，使得北日本至西日本的日本海沿岸9日仍持續出現大雪。截止9日下午5時的24小時累計降雪量，群馬縣水上町藤原地區為45公分，創下全國之最，其次則是福島縣檜枝岐村的35公分、北海道豐富町的32公分。

由於冬季型氣壓分佈趨於緩和，因此西日本地區與關東甲信地區已經度過了大雪高峰期，但是北日本與東日本的日本海沿岸山沿地區仍會斷斷續續出現降雪。

截至9日早晨8時，部分地區積雪深度超過3公尺。青森市酸湯測得394公分積雪，新潟縣魚沼市守門有315公分，山形縣大藏村肘折為311公分，山形縣西川町大井澤測得310公分，而新潟縣津南町的積雪則達292公分。

氣象廳預測，截至10日清晨各地的24小時累計降雪量分別為東北地區50公分，關東北部、新潟縣以及岐阜縣40公分，長野縣、北陸地區以及近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。

福島縣豬苗代町的土津神社稍早則公開神社遭大雪掩蓋的驚人畫面，只見巫女想要進入，還必須徒手挖開比人還高的數公尺雪牆才能進入。而X網友也紛紛公開自家附近的恐怖雪牆畫面。