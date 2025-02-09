日本罕見-39度霸王寒流！積雪破300cm　神社巫女「徒手挖雪牆」

▲日本各地降雪，超高雪牆畫面曝光。（圖／翻攝自Ｘ）
記者王佩翊／編譯
日本受到冬季型氣壓分佈增強影響，全國各地降起大雪，就連平時極少下雪的地區都出現積雪。而這波罕見的最強寒流更讓部分地區出現積雪超過3公尺的奇景。位於福島縣豬苗代町的土津神社則是被大雪包圍，連巫女都要先徒手挖掘數公尺的雪牆，才能清出一條出入的路，畫面十分驚人。
掘って進む巫女さん#土津神社 #はにつじんじゃと読みます #大雪 pic.twitter.com/9I39nuYf6G— 土津神社|こどもと出世の神さま (@hanitsu_jinja) February 8, 2025
根據氣象廳觀測，北日本地區上空約5000公尺處因流入零下39度的強烈寒流，使得北日本至西日本的日本海沿岸9日仍持續出現大雪。截止9日下午5時的24小時累計降雪量，群馬縣水上町藤原地區為45公分，創下全國之最，其次則是福島縣檜枝岐村的35公分、北海道豐富町的32公分。
由於冬季型氣壓分佈趨於緩和，因此西日本地區與關東甲信地區已經度過了大雪高峰期，但是北日本與東日本的日本海沿岸山沿地區仍會斷斷續續出現降雪。
これ分かりにくいんだけどさ、— うぱ (@upa_10932157) February 9, 2025
ちょっと細い歩道とかこんなんでさ(高さ2m)
雪壁の右側普通に車道なんだけど、一通みたいな狭さでさ、ここ1週間毎日生きるのが辛い???? pic.twitter.com/hhonhZOBeF
截至9日早晨8時，部分地區積雪深度超過3公尺。青森市酸湯測得394公分積雪，新潟縣魚沼市守門有315公分，山形縣大藏村肘折為311公分，山形縣西川町大井澤測得310公分，而新潟縣津南町的積雪則達292公分。
ありがとうございます????— Ace−PAPA (@AcePAPA01) February 9, 2025
１日外に居ます????
通路を確保しないと????
家の周りは２ｍ以上ありますね????
隣の家の一階見えないです
エリア????も行きたいのですが当分行けそうもないですね????
ネイティブ解禁日もこの雪❄だと前まで無理そうです???? pic.twitter.com/frDk8S1mOI
氣象廳預測，截至10日清晨各地的24小時累計降雪量分別為東北地區50公分，關東北部、新潟縣以及岐阜縣40公分，長野縣、北陸地區以及近畿地區30公分，而中國地區則可能有20公分的降雪。
福島縣豬苗代町的土津神社稍早則公開神社遭大雪掩蓋的驚人畫面，只見巫女想要進入，還必須徒手挖開比人還高的數公尺雪牆才能進入。而X網友也紛紛公開自家附近的恐怖雪牆畫面。
雪が見たい人にお裾分けします❄️— DAISUKE. (@Bowl_GT822) February 8, 2025
屋根から落ちた雪で2mくらいになってる
除雪作業に疲れたのでもうこんなにいらねーです???? pic.twitter.com/n3AUNvrFve
友人宅の積雪2ｍまでの耐雪屋根が2.5ｍ超えたので雪下ろしして来たー????— Ta-mo✨la mer de l'été (@Freedom_angel07) February 9, 2025
今年は町中も除雪の雪壁高いなー????
何度か排雪して撤去してるはずだけど寒波来ると一瞬でもと通りや！ pic.twitter.com/IfMTMVBh7d
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