成都「雪村」大翻車！　陸景區用「棉花」假冒真雪景

▲ 棉花當雪景 。（圖／翻攝 都市快報）

記者任以芳／綜合報導

四川「成都雪村」大翻車，當地沒有下雪，景區竟然用「棉花」充當雪景當宣傳照，被吸引來的遊客超級傻眼，紛紛拍照上傳抱怨。景區業者立刻向遊客公開致歉，承認採購雪綿鋪裝景區，否認是欺騙行為。

成都邛崍市的南寶山旅遊區宣傳照讓人看了心神嚮往，照片中有森林、大雪、小木屋，滿足了人們對雪中村落的想像。其在廣告宣傳頁中更是注明，「不是東北去不起，而是成都雪村更有性價比！」

實際上，文案沒有提到雪景是用「棉花」佈景的，宣傳照片與實際景色「差很大」，完全不是一回事。不少遊客起初被網上的宣傳圖片吸引，結果到了現場發現，此「雪村」非彼「雪村」。

有網友怒發文，「沒有雪，被騙了！都是棉花」「雪是用人造棉花做的，樹上的雪也是假花，之前在網上看到的圖片，現場都沒有看到。」

▲ 成都邛崍市的南寶山旅遊區用棉花替代雪景，承認是錯誤宣傳。（圖／翻攝 都市快報）

網路上一片罵聲，成都邛崍市的南寶山旅遊區立刻寫公開信致歉，首先承認成都雪村中的「雪」確實為棉花，現已全部清除，自昨天8日上午起，成都雪村已經關閉。

景區公開信致歉內容稱，表示因今年天氣暖和，雪村無法呈現，為營造「雪」的氛圍，採購雪棉鋪裝。大年初一開放參觀後，沒有達到預期的效果，給前來觀光的遊客留下很不好的印象。

據了解，旅遊區於初二開始清理所有雪棉，由於雪村項目無法呈現，而造成遊客的旅遊計劃變化，南寶山旅遊區深表歉意，如需退票可在遊客中心售票處或通過原購票渠道辦理退票。

▼ 景區宣傳照和實際落差太大 。（圖／翻攝 都市快報）