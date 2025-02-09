　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

成都「雪村」大翻車！　陸景區用「棉花」假冒真雪景

▲▼ 棉花當雪景 。（圖／翻攝 都市快報）

▲ 棉花當雪景 。（圖／翻攝 都市快報）

記者任以芳／綜合報導

四川「成都雪村」大翻車，當地沒有下雪，景區竟然用「棉花」充當雪景當宣傳照，被吸引來的遊客超級傻眼，紛紛拍照上傳抱怨。景區業者立刻向遊客公開致歉，承認採購雪綿鋪裝景區，否認是欺騙行為。

成都邛崍市的南寶山旅遊區宣傳照讓人看了心神嚮往，照片中有森林、大雪、小木屋，滿足了人們對雪中村落的想像。其在廣告宣傳頁中更是注明，「不是東北去不起，而是成都雪村更有性價比！」

實際上，文案沒有提到雪景是用「棉花」佈景的，宣傳照片與實際景色「差很大」，完全不是一回事。不少遊客起初被網上的宣傳圖片吸引，結果到了現場發現，此「雪村」非彼「雪村」。

有網友怒發文，「沒有雪，被騙了！都是棉花」「雪是用人造棉花做的，樹上的雪也是假花，之前在網上看到的圖片，現場都沒有看到。」

▲▼ 棉花當雪景 。（圖／翻攝 都市快報）

▲ 成都邛崍市的南寶山旅遊區用棉花替代雪景，承認是錯誤宣傳。（圖／翻攝 都市快報）

網路上一片罵聲，成都邛崍市的南寶山旅遊區立刻寫公開信致歉，首先承認成都雪村中的「雪」確實為棉花，現已全部清除，自昨天8日上午起，成都雪村已經關閉。

景區公開信致歉內容稱，表示因今年天氣暖和，雪村無法呈現，為營造「雪」的氛圍，採購雪棉鋪裝。大年初一開放參觀後，沒有達到預期的效果，給前來觀光的遊客留下很不好的印象。

據了解，旅遊區於初二開始清理所有雪棉，由於雪村項目無法呈現，而造成遊客的旅遊計劃變化，南寶山旅遊區深表歉意，如需退票可在遊客中心售票處或通過原購票渠道辦理退票。

▼ 景區宣傳照和實際落差太大 。（圖／翻攝 都市快報）

▲▼ 棉花當雪景 。（圖／翻攝 都市快報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Melody當伴娘穿超辣！　「上下都露」美腿被看光
他大白肺「血氧剩70%」心跳停！醫曝恐怖缺氧真相：不喘的人很
Sandy救火《不熙娣》反被網轟！　電視台發聲：代班不會因此
快訊／急凍跌破10度！　8地非常寒冷
快訊／重大進展！　找到第2人胸部組織
日本罕見-39度霸王寒流！積雪破300cm　女「徒手挖雪牆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

利用DeepSeek躺著賺！　陸網路商家「大賺AI財」亂象叢生

陸提振內需　專家：應發放「準現金券」從居民端刺激消費

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

成都「雪村」大翻車！　陸景區用「棉花」假冒真雪景

官方出手救萬科　分析：短期仍難擺脫困境

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

陸高鐵傳賣「過期4年泡麵」　乘客氣到罵哭列車員：良心何在？

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

徐薇訂機票出包「到機場飛機已飛走」　「臨櫃再買花10幾萬」老公反應網讚爆

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

利用DeepSeek躺著賺！　陸網路商家「大賺AI財」亂象叢生

陸提振內需　專家：應發放「準現金券」從居民端刺激消費

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

成都「雪村」大翻車！　陸景區用「棉花」假冒真雪景

官方出手救萬科　分析：短期仍難擺脫困境

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠：再補一台

陸高鐵傳賣「過期4年泡麵」　乘客氣到罵哭列車員：良心何在？

陸1月CPI年增0.5%　PPI年減2.3%

四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

嘉義縣「夜光天使冬令營」　探索天文氣象奧秘

留孩子在家！人妻外出返家驚見「3孩全被殺」藏屍冷凍櫃

為救溺水愛犬！日男墜河「沉2m深水底」　尋獲時心肺功能停止

7旬翁登神阿古道扭傷腳踝　搜救隊花4小時揹下山就醫

中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

利用DeepSeek躺著賺！　陸網路商家「大賺AI財」亂象叢生

守護縣民食安！　嘉義縣元宵節應景食品全數合格

搭捷運兒遭疑偷竊　母護子與男乘客扭打！母子被強制送醫

【確定是母子無誤】媽打電話約染髮跟兒練蕭話 被逗出魔性笑XD

大陸熱門新聞

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單

女客服「忘掛電話」　粗口罵車主：處理你X

張蘭面臨「全網封殺」　陸媒：吃人血饅頭

四川山崩29失聯　村民：58秒村子被攔腰切斷

車窗遭砸破！他見「AED被拿了」決定不索賠

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　

關稅也擋不住　中國帶動綠能成本持續下探

陸留學生開「陝A」跨越1.3萬公里歐亞大陸赴倫敦 謊稱有伴嚇壞娘

四川發生山崩！　逾30人失聯

《哪吒2》雙破紀錄！改寫大陸影史紀錄

大S生前最後一篇微博訴求實現了

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

張蘭微博直播功能也被停！

更多熱門

相關新聞

寒流激凍全台「今晚到明晨最冷剩6度」　3波追雪時間曝

寒流激凍全台「今晚到明晨最冷剩6度」　3波追雪時間曝

寒流持續發威，預計冷到下周一清晨，今天(7日)晚間到明天清晨將有一波低溫，北部和宜蘭近山區或空曠地區最低下探6度，周日清晨還有一波類似低溫。今晚到周日清晨高山有3波追雪機會。

寒流急凍全台「今入夜到周末最冷」　低溫剩5度

寒流急凍全台「今入夜到周末最冷」　低溫剩5度

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

寒流來襲「最凍探9度」　明下午雨區擴大

寒流來襲「最凍探9度」　明下午雨區擴大

兩波寒流急凍「北部最冷剩7度」　一圖看氣溫大怒神

兩波寒流急凍「北部最冷剩7度」　一圖看氣溫大怒神

關鍵字：

棉花假冒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

Makiyo現身大S家！

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面