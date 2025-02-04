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急救APP神助攻　協助枋寮消防救護人員搶救命危患者

▲枋寮消防分隊與熱心民眾合力救醒OHCA患者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮消防分隊與熱心民眾合力救醒OHCA患者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉1位民眾3日晚OHCA(到院前心跳停止)，枋寮消防分隊獲報趕往救護，給予緊急救援時，1位下載「聽見AED」APP接獲系統通知的民眾也趕到場，合力搶救該OHCA順利醒轉。

▲枋寮消防分隊與熱心民眾合力救醒OHCA患者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局於2月3日晚上22點15分接獲OHCA救護案件，隨即派遣枋寮分隊救護車及3名救護技術員前往搶救。

抵達現場時發現患者倒臥於地，報案者正實施CPR壓胸中，立即上前去量測其頸動脈博及是否有無呼吸，量測後發現有脈搏後隨即測量其血糖，發現其血糖只有26mg/dl，隨行高級救護技術員立即給予葡萄糖注射液及給藥，急救當中，突有一熱心民眾出現協助，經詢問該民眾是因下載「聽見AED」APP接獲系統通知，就馬上趕來救護現場協助，該名患者經救護人員的搶救與熱心民眾的協助後順利醒轉。

枋寮分隊表示，OHCA等危急救護案件往往是在與時間的競賽，提早的對患者給予CPR等急救處置能健全生命之鍊，能有效提升患者的存活機率及幫助預後，若能成功的運用附近民力增加現場救護能量，可搶在救護車抵達前先行替患者進行急救，把握黃金救援時間。


 

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