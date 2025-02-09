裸體郵輪出發了！2300人脫光狂歡　船上「嚴禁愛撫」

▲「天體郵輪」的渡假行程，格外引發外界好奇。（圖／翻攝Instagram@cruisebare，下同。）



記者吳美依／綜合報導

郵輪挪威珍珠號（Norweigan Peal）3日從邁阿密出發，展開為期11天的「天體之旅」。不過，如果想要在這艘「裸體巨輪」好好享受假期，乘客們都必須遵守嚴格規定，包括不准愛撫及不當觸碰。

《紐約郵報》報導，挪威珍珠號全長968英尺（約295公尺），最多可容納2300名乘客，目前正在加勒比海航行，本周末將在法國海外領土馬丁尼克（Martinique）和島國聖露西亞（St. Lucia）停留。

據悉，一趟旅程票價為2000美元（約新台幣6.5萬元）起跳，但一些人願意支付超過3.3萬美元（約新台幣108萬元），入住豪華3房船艙。

值得注意的是，乘客們必須遵守嚴格規定，包括在室內餐廳必須穿衣服，但也有向裸體者提供「戶外大型自助餐」。基於衛生考量，如果光著屁股在客艙、泳池邊、自助餐區域坐下，必須先鋪好毛巾。此外，郵輪也明確規定「禁止愛撫或不恰當的觸摸」。

這趟天體郵輪之旅，是德州旅遊公司「Bare Necessities」與挪威郵輪（Norwegian Cruise Lines）合作推出。其中，「Bare Necessities」已經承辦此類行程超過75次。

此前一名67歲乘客在網路論壇Reddit分享「天體郵輪」的經驗，「郵輪似乎適合喜歡吃東西跟躺著的人，所以（船上）有很多身材尺碼較大的人。此外，大多數人直到晚年之前，都不習慣在公共場所裸體，因此人們都比較老。我會說20%很有吸引力，20%一般，60%沒有吸引力。」

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