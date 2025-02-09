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劉喬安逃亡美國「5年生活費」哪來？刑事局曝「2管道」

劉喬安曾被人稱「太陽花女王」。（圖／報系資料照）

▲劉喬安身背多項罪名逃亡美國。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

劉喬安（劉依函）曾在2014年學運因辣照被稱為「太陽花女王」，事後卻犯下仲介賣淫、吸毒等案件揹5條通緝，2019年她潛逃到美國，今（2025）年1月底她在波士頓落網，預定近日遣返回台面對法律制裁。外界也好奇，她在美國流亡5年似乎不缺錢，但金源從哪來？對此，刑事局解答。

劉喬安因詐欺、販毒等原因成通緝犯，遭美方逮捕。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局官網）

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▲劉喬安遭美方逮捕。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局官網）

美國移民暨海關執法局表示，女逃犯在2019年5月用訪客身分入境美國，沒有在同年8月離開，選擇滯留不歸，護照也早過期，她會持續被拘留，直到被驅逐出境。

而劉喬安在逃亡海外期間相當高調，不斷在社群上貼出自己的生活照，手頭闊綽，似乎完全不缺錢。從臉書上可見她在美國生活愜意，最新貼文在1月23日，爽PO泳池照「出差中～零下七度的鹽水游泳池，包場中。」

劉不只貼生活照，似乎也不缺錢，她更關心台灣政治，挺青鳥與大罷免行動，去年也有以海外青鳥名義募款，涉詐騙個資。

劉喬安臉書最後一篇貼文。（圖／翻攝劉依函臉書）

▲劉喬安臉書最後一篇貼文。（圖／翻攝劉依函臉書）

至於劉的金援從哪來？刑事局表示國際刑警科科長李昆達說，劉在美逃亡5年，金錢來源推測有2管道，一是走私跟販毒，二是有友人金援，支持她在海外生活。

據悉，劉喬安在台灣涉賣淫、販毒、吸毒、詐欺、侵占等罪，揹5條通緝，而劉講話也反反覆覆，先說她罹乳癌二期，後來又改成初期，去年說得淋巴癌末期，讓人不知道哪句話才是真的。

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