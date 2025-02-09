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五角大廈撤換媒體！CNN、紐時、NBC遭撤換　改親川普媒體進駐

五角大廈撤換媒體！CNN、紐時、NBC遭撤換　改親川普媒體進駐

▲川普政府推五角大廈媒體輪換計畫。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國總統川普再度回鍋白宮後，推動一系列的舉措，包括美國國防部五角大廈近日宣布，根據新的「年度媒體輪替計畫」，其中《美國有線電視新聞網》（CNN）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、紐約時報（The New YorkTimes）和《國家廣播公司新聞網》（NBC News）等8家媒體撤出在五角大廈的專屬辦公空間，理由是希望為其他媒體騰出空間，這項媒體輪換計畫是前所未見的舉動，曝光後也引發輿論譁然。

《路透社》報導，這項新的「年度媒體輪替計畫」（annual media rotation program）在8日增加了《CNN》、《華郵》、《國會山莊報》（The Hill）、《戰區》（The War Zone）等4家媒體。五角大廈在1月31日已公布首批4家撤出的媒體，包括《NBC》、《紐約時報》（New York Times）、《政客》（Politico）和《全國公共廣播電台》（NPR）。

五角大廈撤換媒體！CNN、紐時、NBC遭撤換　改親川普媒體進駐

五角大廈另外確定新進駐媒體的名單，包括《紐約郵報》（New York Post）、《布萊巴特新聞網》（Breitbart News Network）、《華盛頓觀察家》（WashingtonExaminer）、《自由媒體》（The Free Press）、《每日傳訊》（The Daily Caller）、《Newsmax》、《哈芬登郵報》（Huffington Post）、《OANN》等8家，其中多為保守派媒體或親川普媒體。

報導引述美國國防部說法，被撤出的媒體仍屬五角大廈記者團成員，輪替計畫旨在為更多媒體提供機會，未來每年都將從平面、網路、電視和廣播四種類型的媒體中，各選一家輪替，讓「沒有機會以五角大廈駐地記者身分進行報導的新媒體」加入。

對於這項決定，五角大廈的記者協會表示「震驚與失望」，並批評美國國防部在兩週內驅逐8家媒體，影響新聞報導自由，而撤換的《NBC》發言人則表示，「我們對於被拒絕使用已在五角大廈使用數十年的廣播間感到失望」，而《紐約時報》則回應，將持續致力於「全面且公正地」報導五角大廈的新聞。

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