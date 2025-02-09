四川山崩29人失聯！村民徒手挖掘救家人「滑坡仍在持續」

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省宜賓市筠連縣8日上午發生山體滑坡（山崩），導致多間房屋被埋及大量人員受困。筠連縣官方表示，滑坡仍在持續，已救出2名傷者，仍有29人失聯。

筠連縣9日凌晨召開新聞發布會，發言人表示，初步研判，本次災害因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山體滑坡轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體。

▼家人被埋在土石中，許多村民也投入救援。（圖／翻攝微博）



發言人指出，滑坡體厚約10至20公尺、寬約100公尺，滑坡方量達到10多萬方，「目前，滑坡仍在持續。」

發言人提到，截至2月8日24時，山體滑坡已造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，成功救出2名傷者，其中重傷1人、輕傷1人，集中收治在筠連縣人民醫院，均無生命危險。另經初步核查，尚有29人失聯，最終人數還在進一步確認中。

發言人說，透過對受災地及周邊區域開展全方位排查，共轉移受威脅群眾200多人。

發言人還說，針對當前災區連續降溫、持續降雨、滑坡體尚不穩定等災害實際，對金坪村及周邊可能存在安全風險的居民點、村鎮等重點場所區域劃出危險區，並對滑坡體兩側山體進行實時安全監控，預設緊急撤離路線和信號，全力預防應對次生災害事故發生，確保救援行動安全。