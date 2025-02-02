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大陸 大陸焦點 特派現場

影／此生必去藍色星球最後淨土　稻城亞丁「三神山」藏族信仰之魂

記者任以芳／四川報導

今天是大年初五（2）日，大陸蛇年春節假期進入尾聲，四川省除了九寨溝、黃龍景區等依舊是熱門觀光區，被譽為「水藍色星球上的最後一片淨土」的稻城亞丁景區，近年也是大陸遊客首選之一。稻城亞丁境內擁有藏族人民心中三座神山，在藏族人民心中擁有至高無上的地位，由於高山終年氣候多變，相傳若順利看到三座神山全貌，將可帶來好運與平靜之心。《東森新媒體ETToday》記者帶您一起領略聖山風情。

2025年春節假期根據大陸四川省文化和旅游廳統計，三蘇祠、黃龍景區、九寨溝門票收入增長居全四川省前三，分別為300%、198%、101%。另外，號稱「水藍色星球最後淨土」的稻城亞丁游客人數和門票收入同比均有較大幅度增長。

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 號稱「水藍色星球最後淨土」的稻城亞丁景區 。（圖／記者任以芳攝）

位於四川省甘孜藏族自治州稻城縣香格里拉鎮亞丁村境內‌的「稻城亞丁」，地處青藏高原東部，橫斷山脈中段。這裡是集雪山、冰川、湖泊、森林等自然景觀於一體的生態保護區，被譽為「水藍色星球上的最後一片淨土」、「最後的香巴拉」，10年前還是十分小眾旅遊之地，直到2016年大陸電影《從你的世界路過》，稻城亞丁天然美景，讓人驚漢與震撼，一下子帶動旅遊熱潮。

來到稻城亞丁景區有必看的三座神山，「仙乃日、央邁勇、夏諾多吉」，分別以「品」字形排列，平均海拔5900以上，三座山各有故事和宗教歷史意義，對於藏族人民來是至高無上的精神信仰，和崇高地位象徵。

▲▼ 稻城亞丁、川西、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 稻城亞丁神山之一「仙乃日」被尊稱為「觀世音菩薩」的化身。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETToday》記者前往稻城亞丁採訪，順著沿盤山公路而上，平均海拔3800以上，抵達制高點觀景台，先近距離欣賞亞丁景區三大高峰之一「仙乃日」，最高海拔高達6032米（另有資料稱5998.5米），是三神山中的北峰，也是稻城最高的山峰。

景區天氣變化萬千，當記者一開始抵達八瓣蓮花景觀台有些失落，正前方的神山「仙乃日」被雲霧遮蓋，只能隱約看到部分山體，無法欣賞全貌。大約十多分鐘後，山區突然有明顯變化，原本聚集雲霧開始慢慢散開，神聖的「仙乃日」清楚展現在眼前，甚至連山頂樣貌清楚可見，不少人開心呼喊，「看到了！好美。」

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 稻城亞丁神山之一「央邁勇」被尊稱為「文殊菩薩」的化身。（圖／記者任以芳攝）

稻城亞丁解說員何薇也介紹，在藏族人民心中，「仙乃日」形如一位慈善安詳的大佛，端坐在蓮花台上，被尊稱為「觀世音菩薩」的化身；海拔6033米的「央邁勇」位於三神山的南峰，被譽為「文殊菩薩」的化身，是智慧與美麗的完美結合；海拔5958米的「夏諾多吉」則是雄健剛毅，神采奕奕，被看作是「金剛手菩薩」的象徵。

「稻城亞丁是被當地的藏民供奉為聖神的地方，相傳在公元8世紀時，印度高僧蓮花身大師入藏傳法，遊歷此地，為三座雪山開光加持，分別以佛教中的三位本尊菩薩（觀音菩薩、文殊菩薩以及金剛手菩薩）之名賦予三座雪山。」稻城亞丁解說員何薇表示。

▲▼ 稻城亞丁、川西、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 稻城亞丁神山之一「夏諾多吉」被尊稱為「金剛手菩薩」的化身。（圖／記者任以芳攝）

若想觀看三座神山樣貌，必須前進稻城亞丁景區的「洛絨牛場」，此地海拔4150米，是觀看三座神聖雪山的極佳地點，還能見到藏族特殊的誦經祈福文化，現場就有一座高大的「風轉經」佛塔。

資深導遊馮果向《東森新媒體ETToday》記者介紹，藏族誦經祈福文化有四種方式，分別是「石念經」，藏民把時都推起來，象徵行善積德；「水轉經」在很多的河流上有轉經筒，裡面經書和經文；還有最常見藏族人民的「手轉經」，一邊轉經筒一邊念念有詞；「風念經」透過用風吹力量，每吹拂一次等同把經文給朗誦了一遍。

▲▼ 稻城亞丁、川西、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 經幡。（圖／記者任以芳攝）

馮果補充說，藏區看到五顏六色經幡，每一種經幡代表人民祈求神明，比如工作順利求財運的財神菩薩、孩子考試上大學的文殊菩薩。另外，稻城亞丁在藏語中意為「向陽之地」，是自然美景的聚集地，也是藏族人民心中最神聖純淨的土地。

「來到稻城亞丁，可以盡情欣賞雪山、清溪、古寺的美景，更有機會一睹日照金山的壯麗景觀。」馮果進一步說，這裡沿路可見野生動物，對於藏族人民來說牠們都是「朋友」，也代表不同寓意。「比如被漢族視為不吉祥的烏鴉，在藏區是守護神，老鷹是天神，狗狗是朋友。」

過去十年，稻城亞丁景區以其獨特的魅力吸引越來越多的遊客。隨著當地政府旅遊基礎設施的不斷完善，加上恢復機場運營等配套措施，稻城亞丁過由接待能力持續增強。根據資料顯示，2023年，稻城亞丁景區接待遊客數量突破100萬大關，成為了自駕遊或團客最佳旅遊勝地。

▼ 稻城亞丁景區 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、川西、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、川西、 。（圖／記者任以芳攝）

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