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大陸 大陸焦點 特派現場

影／祕探川西仙境稻城亞丁　高原散落的隱世珍珠「白藏房」

記者任以芳／四川報導

被譽為「水藍色星球最後一片淨土」的稻城亞丁，因大陸電影《從你的全世界路過》取景拍攝後爆紅。這部電影有很多場景取自稻城亞丁周邊秘境-川西鄉城地區，這裡有雪山的壯麗和藏族唯一聖潔的「白藏屋」，發展至今成為十分火紅的民宿，《東森新媒體ETtoday》帶您走進高原上散落的珍珠「白藏房」文化。

大陸電影《從你的全世界路過》上映於2016年，片中出現唯美的畫面彷彿是人間最後淨土，打動大陸無數觀眾，該片重要取景地「稻城亞丁」知名度一下子被打開，這片位於四川省甘孜藏族自治州稻城縣的淨土，擁有自然風光和獨特的藏族文化，成為了眾多旅遊愛好者心中的聖地。

▲▼ 稻城亞丁草原 。（圖／翻攝電影《從你全世界路過》）

▲稻城亞丁因為電影拍攝取景爆紅 。（圖／翻攝電影《從你全世界路過》） 

其中，電影男主角陳末（鄧超飾演）站在一片廣闊草原，台詞指出，「我希望有個如你一般的人，如山間清爽的風，如古城溫暖的光。從清晨到夜晚，由山野到書房。只要最後是你，就好。」取景地就在稻城亞丁景區，有如仙境般美景，吸引無數遊客打卡拍照。

另外，電影最多取景拍攝地方再稻城亞丁景區周邊，隱藏一個純淨而美好的小眾旅遊勝地「鄉城地區」，距離稻城亞丁機場僅2.5小時車程，海拔2680米，這裡幾乎沒有商業化的痕跡，是人少景美的高原秘境，擁有藏族唯一傳統建築「白藏房」，發展至今成為特色民宿。

▲▼ 白藏房 。（圖／記者任以芳攝）

▲稻城亞丁特殊風景線，鄉城藏族居民特有「白藏房」。（圖／記者任以芳攝）

根據資料顯示，白藏房的歷史悠久，可追溯到藏族第一代藏王聶赤贊普時期。那時「白色藏房」盛行一時，各處藏地紛紛仿效。

鄉城人民也受到此宮廷建築風格的影響，經歷漫長的歲月長河中，青藏高原的其他地區因時因地制宜，受自然條件的限制，不再堅守「白色藏房」，但鄉城地區始終鐘情於「白藏房」建築風格。

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲城藏族居民澤仁從小住在「白藏房」。（圖／記者任以芳攝）

鄉城當地居民澤仁介紹，「白藏房屬於土木結構，藏房牆體是用濕度適宜的普通泥巴通過夯築而成，一般使用年限可達上百年。每年傳召節前一月左右，鄉城人會用一種山上特有的阿戈土拌水攪成白色土漿，盛於茶壺等器具里，從牆頭慢慢澆下，直到土牆變，美觀也防雨，還能祈求平安。」

她進一步說，「白藏房是梯形結構，下寬上窄，冬暖夏涼，一般常見有三層。最底層為牲畜棚，第二層是生活區，有廚房、客廳、臥室、經堂。第三或四層都為曬糧食之用。現在的白色藏房「人畜分居」，並且開發民宿景區。」

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲鄉城藏青藍藥業股份有限公司負責人潘文俊深耕稻城亞丁觀光。（圖／記者任以芳攝）

鄉城藏青藍藥業股份有限公司負責人潘文俊，本身是重慶人，8年前因緣巧合來旅遊，從此愛上白藏房地美，留在當地開發民宿。除了外地人來做民宿，現在當地政府也幫忙計畫推廣旅遊，讓老百姓在家門口就業，出租自家白藏房當民宿，回聘當員工，自己當老闆也是合作夥伴。

潘文俊說，「我來發展民宿首先考慮傳承保護環境建築，因為白藏房是非遺文化，現在穩定客源，比如暑假、十一長假沒有空房，也會發展親子知識營，以發展中高端民宿為主，價格落在300到1千多人民幣上下。」

白藏房不僅是鄉城地區獨特的建築風格，即使發展民宿，當地藏族人民希望不要湧進過多遊客，保持原始風情，拒絕過多商業化經營，反映出鄉城藏地人民對歷史傳承的執著和堅守，以及保護祖先傳承的白藏房文化能永續保存與經營。

▼ 稻城亞丁白藏房與改建後民宿。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 川西、過年留稿、稻城亞丁 。（圖／記者任以芳攝）

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