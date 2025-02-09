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新票價遭質疑有bug「轉乘分段買變貴」　台鐵澄清：正研擬合理計費

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵新票價有機會今年上半年或7月上路。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵董事會日前通過票價平均漲幅26.8%，並公布部分中短途新票價，不過有網友點出台鐵新票價有bug，轉乘分段買比較貴，異級票可能因來回時自強號或區間車前後不同組合搭法，票價也不同。台鐵公司回應，日前公布票價為原則大方向，其他細節正依遞遠遞減研擬合理計費方式，不會出現網友質疑問題。

目前台鐵採里程計費，不過未來調漲後新票價將採遞遠遞減優惠，壓低長途漲幅，避免旅客流失，根據台鐵日前拍板新票價方案，平均漲幅為26.8%，短途台鐵台北到板橋區間車可從15元調至22元，仍比捷運25元、公車30元便宜；中程舉例台北到台中自強號可從375元漲至501元；長程台北到新左營自強號從824元調漲為975元。

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▲▼網友點出台鐵分段購票或異級票票價問題。（圖／ETtoday整理）

▲網友點出台鐵分段購票可能出現的問題。（圖／ETtoday整理）

不過有網友發現，台鐵新票價有BUG，現行自強號台中到花蓮票價為815元，若轉乘分開買，台中到台北375元、台北到花蓮440元，分段買票總和仍是815元，但網友點出，若在台北站換車就會比一車到底票價貴，舉例新票價台中到台北為501元、台北到花蓮583元，總票價為1084元，將比一車到底直接買台中到花蓮的967元貴117元。

此外，網友也發現異級票可能也會發生來回票價不同情況，以台南到花蓮為例，區間票價台南到高雄新票價為102元、高雄到花蓮自強號為860元，若分開買合計為962元，但如果一起買異級票打在同一張車票上，台南到花蓮採前段區間車後段自強號票價為907元，回程花蓮到台南異級票採前自強號後區間票，新票價為926元，來回將出現不同票價情況。

▲▼網友點出台鐵分段購票或異級票票價問題。（圖／ETtoday整理）

▲網友點出台鐵異級票票價可能問題。（圖／ETtoday整理）

不過台鐵公司表示，配合票價合理化方案，台鐵將研議開放異級票訂票及取票功能，異級票計算方式為不同等級分開計費，不會有票價不同問題，並依照遞遠遞減原則研議合理計費方式，維護旅客權益。

台鐵說明，票價系統不會有Bug，系統沒有問題，相關票價細節正研擬中，會有合理計費方式，但若旅客下車後再轉乘，改搭其他列車，是不同乘車行為，系統難辨識是同一人。此外，系統也可自動媒合同一列車的不同車廂和區間空位替旅客分段組合，旅客只需更換座位，不需換車轉乘，票價採一車到底遞遠遞減計費，票價則不會有不同。

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